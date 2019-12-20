Украина

Стрельба на Лубянке: в России наконец нашли украинский след в трагедии

В бойне, которую в Москве на Лубянке устроил 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, наконец-то отыскался «украинский след».

Так, торговец, продавший Манюрову оружие, описал его как «шизофреника с украинским акцентом». Об этом пишет в Twitter Vitauskas, под постом которого интернет-пользователи вовсю высмеивали публикацию в росСМИ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отец «лубянского стрелка» Фатих Манюров заявил, что его сына могли «зомбировать». По его словам, Евгений Манюров говорил, что он работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов, но отец в это не верил, хотя и сказал, что у его сына появился восточный акцент.

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