- 10:25 У украинца отобрали «золото» Олимпиады-2012: что произошло
- 10:18 Синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве на Новый год
- 10:16 25-летняя украинка получила девять высших образований и установила рекорд
- 10:04 «Нужно подчиняться только мне»: тренер «Зважених та щасливих» сделала громкое заявление
- 10:03 В Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух женщин
- 09:49 Может понадобиться операция: Людмилу Максакову госпитализировали в Москве
- 09:44 Кабмин запретил игорный бизнес под видом гослотерей
- 09:36 Правки в Госбюджет и статус ветеранов войны: онлайн-трансляция заседания Рады 20 декабря
- 09:28 Отныне пешеходы будут оплачивать ремонт автомобилей, поврежденных по их вине: что важно знать
- 09:24 Полицейская собака стащила куклу из кучи игрушек, собранных для благотворительного фонда к Рождеству
- 09:21 Был угрюмым: отец “лубянского” стрелка заявил, что сына могли "зомбировать"
- 09:18 На Донбассе активизировались российские снайперы: военные раскрыли детали
Был угрюмым: отец “лубянского” стрелка заявил, что сына могли "зомбировать"
Отец Евгения Манюрова, устроившего, по предварительным данным, стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, считает, что сын мог быть кем-то «зомбирован», сообщает Telegram-канал 112.
По словам, Фатиха Манюрова, Евгений был «угрюмым», они редко виделись. После развода с женой, отец не часто общался с сыном. Евгений рассказывал, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов, но отец в это не верил, хотя у Евгения и появился восточный акцент.
Манюров рассказывал отцу, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе.
Вечером 19 декабря мать стрелка Светлана позвонила бывшему мужу, потому что сын вовремя не вернулся домой. Ещё утром он якобы уехал на соревнования по стрельбе.
Сотрудники ФСБ пришли к отцу стрелка ночью после кровавых событий на Лубянке. Фатих Манюров был в шоке от поступка сына. Говорит, лучше бы он себе пулю в лоб пустил. Не исключает, что сын был кем-то «зомбирован»
Напомним, ранее мать Евгения Манюрова рассказала об образе жизни сына. Также подробностями обучения стрельбе поделился его тренер.
Как сообщали «ФАКТЫ», в результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!