Был угрюмым: отец “лубянского” стрелка заявил, что сына могли "зомбировать"

Мир

Отец Евгения Манюрова, устроившего, по предварительным данным, стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, считает, что сын мог быть кем-то «зомбирован», сообщает Telegram-канал 112.

По словам, Фатиха Манюрова, Евгений был «угрюмым», они редко виделись. После развода с женой, отец не часто общался с сыном. Евгений рассказывал, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов, но отец в это не верил, хотя у Евгения и появился восточный акцент.

Манюров рассказывал отцу, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе.

Вечером 19 декабря мать стрелка Светлана позвонила бывшему мужу, потому что сын вовремя не вернулся домой. Ещё утром он якобы уехал на соревнования по стрельбе.

Сотрудники ФСБ пришли к отцу стрелка ночью после кровавых событий на Лубянке. Фатих Манюров был в шоке от поступка сына. Говорит, лучше бы он себе пулю в лоб пустил. Не исключает, что сын был кем-то «зомбирован»

Напомним, ранее мать Евгения Манюрова рассказала об образе жизни сына. Также подробностями обучения стрельбе поделился его тренер.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

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