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Близнецов ждет успех, а Дев — неприятности: гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака

Понедельник, 23 декабря, — удачный день для новых знакомств.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды советуют подумать про вероятные дополнительные источники денежных поступлений (помощь семьи, аренда недвижимости, наследство, резервный капитал).

Телец

Успех ждет всех, кто возьмется за важные дела и поставит перед собой новые цели.

Из-за вас могут поссориться ваши близкие, думайте над своими словами и поступками.

Близнецы

У вас есть шанс поставить окончательную точку в своей работе над важным проектом.

Удачный день для экономического и финансового планирования.

Рак

У Раков могут появиться новые союзники, поддержка которых вам будет дорогого стоить.

Ваша игра в молчанку может ранить близких людей.

Дева

Предвидятся неприятности и проблемы, но вам удастся найти выход из сложившегося положения.

Возможны предложения делового и романтического характера.

Весы

Вам придется разбираться с ошибками в личных отношениях, поэтому необходимо хорошо проанализировать все свои поступки.

Скорпион

Звезды советуют быть очень осторожными в работе, любая ваша ошибка, допущенная в этот день, может отразиться на ходе важных дел.

Стрелец

Деловые переговоры в этот день пройдут плодотворно, вы сможете получить неожиданные и заманчивые предложения о работе.

Козерог

Выкиньте из головы все посторонние мысли, только освободившись от всего лишнего в голове, вы сможете добиться больших успехов.

Водолей

Не совершайте никаких покупок на расстоянии, например, через интернет, можете попасть на плохого продавца или товар окажется не таким, как его показали.

Рыбы

Не совсем удачный день для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях.

Полезно заручиться поддержкой влиятельных персон.

Хорошего вам дня!

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