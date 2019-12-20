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Куколка: Екатерина Кухар впервые показала дочь (фото)
Известная балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, сыгравшие свадьбу после десяти лет отношений, пять лет скрывали свою пятилетнюю дочь Настю. Звезды национальной оперы приняли участие в первой фотосессии с девочкой для популярного журнала.
Первым фото и впечатлениями Насти Кухар поделилась на своей странице в Instagram.
«Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья её глаза… Она всем соседям рассказала, что у неё будет фотосессия и то, что её наконец-то покажут», — написала Катерина.
Подписчики балерины засыпали их с дочкой комплиментами и отмечают, что Настя очень похожа на папу.
Также Екатерина и Александр воспитывают десятилетнего сына Тимура.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с годовалым сыном Майклом впервые вместе позировали для обложки глянца.
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