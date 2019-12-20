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Украина

Группу прокуроров по делу Шеремета сформировали заново: что произошло

17:53 20 декабря 2019 62
Генеральная прокуратура
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральная прокуратура решила обновить группу прокуроров по делу об убийстве Павла Шеремета. Причина — провал аттестации начальника Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александра Лукашенко, который и подписал подозрения по делу об убийстве журналиста.

В ГПУ констатировали, что 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации прокурора. Причиной названо несоответствие требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

В свою очередь один из защитников подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко Константин Татарченко в своем Facebook выложил текст подозрения своему клиенту, под которым стоит подпись Лукашенко.

По данным СМИ, Лукашенко умудрился «приобрести» квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена за 10 тысяч гривен «купила» дом за 10 тысяч гривен.

Напомним, Антоненко, которого отправили под арест по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подал иск в Печерский суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

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