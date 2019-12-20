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Украина

Дело Шеремета: на Зеленского, Авакова и Рябошапку подали в суд

12:02 20 декабря 2019 516
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Музыкант Андрей Антоненко, которого отправили под арест по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подал иск в Печерский суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом «Громадскому» сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников. В иске перечислены руководители государства и силовых органов, которые принимали участие в брифинге, где музыканта назвали преступником.

«Назвали преступником, его фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности», — заявил адвокат.

Эксклюзивное интервью с главным редактором проекта «Слідство. Iнфо» Анной Бабинец, которая была одним из авторов фильма-расследования «Вбивство Павла» «Доказательства экспертизы по делу Шеремета противоречат друг другу: журналистское расследование» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Эксклюзивное интервью с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко «Мы пока не знаем, кто является заказчиком убийства Шеремета» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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