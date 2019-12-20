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Украина

Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил об Украине

14:02 20 декабря 2019 619
Лукашенко и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Кремль подталкивает к немедленному созданию Союзного государства, назвал достижением то, что Беларусь «не разбежалась с Россией».

Об этом Лукашенко заявил 20 декабря на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости».

Оба президента признали, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты. Вместе с тем, оба лидера отметили и наличие «больших успехов в союзном строительстве».

Лукашенко же особо подчеркнул, что даже если Беларусь не смогла реализовать некоторые из пунктов, это не привело к ухудшению или разрыву отношений между двумя государствами.

«Мы не разбежались, как это есть с другими республиками постсоветского пространства — не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы», — отметил Лукашенко.

Напомним, в начале декабря Лукашенко и Путин встречались в Сочи. Пятичасовые переговоры окончилась ничем.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях Минск получил крупный кредит от Китая, что делает Беларусь более финансово независимой от России, а самого президента Лукашенко более защищенным. Ведь теперь Китай заинтересован в персональной безопасности и сохранении личной власти белорусского лидера.

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