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- 14:02 Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил об Украине
Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил об Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Кремль подталкивает к немедленному созданию Союзного государства, назвал достижением то, что Беларусь «не разбежалась с Россией».
Об этом Лукашенко заявил 20 декабря на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости».
Оба президента признали, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты. Вместе с тем, оба лидера отметили и наличие «больших успехов в союзном строительстве».
Лукашенко же особо подчеркнул, что даже если Беларусь не смогла реализовать некоторые из пунктов, это не привело к ухудшению или разрыву отношений между двумя государствами.
«Мы не разбежались, как это есть с другими республиками постсоветского пространства — не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы», — отметил Лукашенко.
Напомним, в начале декабря Лукашенко и Путин встречались в Сочи. Пятичасовые переговоры окончилась ничем.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях Минск получил крупный кредит от Китая, что делает Беларусь более финансово независимой от России, а самого президента Лукашенко более защищенным. Ведь теперь Китай заинтересован в персональной безопасности и сохранении личной власти белорусского лидера.
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