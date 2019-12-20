- 19:20 "Евробляха" перекрыла трамвайные пути на Подоле: что придумали пассажиры
- 19:19 Муж королевы Елизаветы попал в больницу
- 19:15 Стрельба на Лубянке: число жертв возросло
- 19:14 Сова тайно жила на рождественской елке американцев в течение недели
- 19:08 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Фламенго»: расписание трансляций финала клубного чемпионата мира
- 19:08 Джонсон добился своего: стало известно, когда Британия выйдет из ЕС
- 18:44 Камера наблюдения подтвердила версию о поджоге авто активистки «Батьки SOS» в Киеве
- 18:37 В Киеве полиция штурмовала здание суда, где рассматривают "дело Шеремета": что произошло
- 18:12 Почему Лукашенко не может договориться с Путиным: названы три важных момента
- 18:09 Инвесторы просят Зеленского призвать Геруса к поиску компромисса по "зеленому" тарифу
- 17:56 Форвард «Динамо» Беседин не прошел допинг-тест: что известно
- 17:53 Группу прокуроров по делу Шеремета сформировали заново: что произошло
"Евробляха" перекрыла трамвайные пути на Подоле: что придумали пассажиры (видео)
В Киеве на Контрактовой площади произошло очередное ЧП с «героем парковки». Водитель авто на еврономерах заблокировал движение трамваев, заставив понервничать и водителя, и пассажиров.
Не выдержав, последние вышли из салона и сдвинули автомобиль с путей.
Видео получило широкий резонанс в сети. Пользователи начали давать советы по борьбе с подобными автохамами и жаловаться на засилье авто на еврономерах, которым, кстати, Рада снова продлила спецрежим таможенного оформления.
«Спасу нет от этих укрблях», — написал Андрей Еременко.
«На 15 суток общественных работ, а потом подумает», — предложил выход из ситуации Константин Раковский.
Напомним, ранее на улице Дмитриевской пассажирам трамвая не удалось откатить автомобиль, заблокировавший движение общественного транспорта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..