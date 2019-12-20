Происшествия

"Евробляха" перекрыла трамвайные пути на Подоле: что придумали пассажиры (видео)

В Киеве на Контрактовой площади произошло очередное ЧП с «героем парковки». Водитель авто на еврономерах заблокировал движение трамваев, заставив понервничать и водителя, и пассажиров.

Не выдержав, последние вышли из салона и сдвинули автомобиль с путей.

Видео получило широкий резонанс в сети. Пользователи начали давать советы по борьбе с подобными автохамами и жаловаться на засилье авто на еврономерах, которым, кстати, Рада снова продлила спецрежим таможенного оформления.

«Спасу нет от этих укрблях», — написал Андрей Еременко.

«На 15 суток общественных работ, а потом подумает», — предложил выход из ситуации Константин Раковский.

Напомним, ранее на улице Дмитриевской пассажирам трамвая не удалось откатить автомобиль, заблокировавший движение общественного транспорта.



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