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«Герой парковки» заблокировал движение трамваев: пассажирам пришлось передвигать машину руками (видео)
В Киеве на улице Дмитровской пассажиры трамвая пытались откатить автомобиль, заблокировавший движение общественного транспорта. Ранее в столице Lexus перекрыл дорогу троллейбусу недалеко от Майдана Незалежности.
Видео в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». На кадрах видно, как люди изо всех сил раскачивают авто, но то практически не двигается с места. «Полицию вызвали, но их пока что нет», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с июля 2019 года в Киеве инспектора по парковке и полиция стали активно бороться с владельцами машин, оставляющими свои авто в неразрешенных местах.
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