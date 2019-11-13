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Общество и люди

«Герой парковки» заблокировал движение трамваев: пассажирам пришлось передвигать машину руками (видео)

14:20 13 ноября 2019 288
Машина заблокировала трамвай
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Дмитровской пассажиры трамвая пытались откатить автомобиль, заблокировавший движение общественного транспорта. Ранее в столице Lexus перекрыл дорогу троллейбусу недалеко от Майдана Незалежности.

Видео в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». На кадрах видно, как люди изо всех сил раскачивают авто, но то практически не двигается с места. «Полицию вызвали, но их пока что нет», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с июля 2019 года в Киеве инспектора по парковке и полиция стали активно бороться с владельцами машин, оставляющими свои авто в неразрешенных местах.

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