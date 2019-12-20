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Спорт

Футболист-«каратист» едва не снес сопернику голову (видео)

21:20 20 декабря 2019 209
Футболист-«каратист» едва не снес сопернику голову (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Неприятный эпизод произошел в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Португалии между «Порту» и «Санта-Кларой».

В середине первого тайма нападающий хозяев Зе Луиш, пытаясь пробить в падении через себя а-ля каратист, наверняка не ожидал, что игрок гостей Руй Филипе окажется расторопнее и выбьет мяч головой немного раньше. В итоге, сильнейший удар Зе Луиша пришелся аккурат по виску соперника, который оказался в глубоком нокауте.

Арбитр решил не наказывать грубияна строго и «выписал» Зе Луишу лишь желтую карточку. А вот Руй Филипе матч не смог продолжить, покинув поле на носилках. Полузащитник был доставлен сразу в больницу, где ему сделали томографию головного мозга — правда, о ее результатах в клубе не сообщают.

Отметим, что вскоре после данного инцидента «Порту» открыл счет в матче, и этот забитый мяч стал единственным в матче. «Драконы» вышли в четвертьфинал турнира, который выигрывали 16 раз в своей истории — правда, последний был в далеком уже 2011 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер атак сборной Нидерландов Мемфис Депай из-за тяжелой травмы колена не сыграет на Евро-2020.

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