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Пить кофе, но не курить: названы 10 самых полезных советов по защите от диабета
Любой человек может контролировать некоторые факторы риска развития диабета второго типа, чтобы избежать осложнений в развитии болезни.
Что именно лучше делать для того, чтобы болезнь не прогрессировала? Портал MedikForum.ru собрал ТОП-10 самых полезных рекомендаций по защите от диабета, пишет Яндекс.новости.
Следить за весом. Очень важно избегать появления лишнего веса, особенно с возрастом. Увеличение жировой ткани снижает чувствительность организма к инсулину, что является одной из предпосылок развития диабета.
Держать талию стройной. Жир на животе ассоциируется с активизацией воспалительных процессов, которые могут приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету, Окружность талии у женщин должна быть менее 90 сантиметров, у мужчин — менее 100 сантиметров.
Проверять давление. Высокое кровяное давление является одним из факторов, способствующих возникновению диабета: у больных инсулинонезависимым диабетом гипертония формируется в ряде случаев намного раньше, чем другие обменные заболевания. Старайтесь регулярно проверять значения артериального давления и лечите высокое кровяное давление.
Стать некурящим. Курение имеет много негативных последствий для здоровья, в том числе повышенный риск развития диабета.
Пить кофе. В шести исследованиях сообщалось, что ежедневное употребление 3−4 чашек кофе уменьшает риск возникновения диабета на 36%.
Есть фрукты вместо сладостей. Потребление большого количества сладостей в течение многих лет увеличивает вероятность развития диабета второго типа. Меняйте сладости на фрукты — так вы не только удовлетворите свою тягу к сладкому, но и обеспечите организм ценными для него витаминами и фитонутриентами.
Есть продукты, богатые магнием. При дефиците магния в организме развивается резистентность к инсулину, одно из ведущих обстоятельств развития диабета. Продукты с магнием защитят от такого нарушения, ешьте орехи и цельное зерно, темный шоколад, семечки тыквы.
Употреблять омега-3. Жирные кислоты омега-3 улучшают чувствительность к инсулину. Их основным источником является жирная рыба, например семга или сардины.
Защищаться от стресса. Хронический стресс является фактором риска многих заболеваний. Диабет не является исключением: во время стресса организм выделяет гормоны, повышающие уровень сахара.
Высыпаться. Хронический недосып может привести к возникновению инсулиновой резистентности. Следует спать хотя бы 7 часов в день.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что занятия спортом помогают снизить сахар в крови.
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