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Занятия спортом помогают снизить сахар в крови: какие упражнения показаны диабетикам
Врачи утверждают что человек, у которого впервые выявили незначительное повышение сахара в крови, указывающее на диабет второго типа, поначалу может обойтись без лекарств. Рекомендуют диету, советуют больше двигаться. Но «больше» — это сколько? Если человек полный, пожилой, то ему бывает трудно сделать даже легкую утреннюю зарядку. Что говорят специалисты?
— Физическая нагрузка должна быть разной у людей молодого и среднего возраста или более старших, — рассказывает руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко Национальной академии медицинских наук Украины доктор медицинских наук Любовь Соколова. — Эксперты Международной федерации диабета рассчитали оптимальное время занятий физкультурой. Они рекомендуют в среднем от 30 до 45 минут физической активности в день минимум пять раз в неделю. Если получается больше — еще лучше.
— Как высчитать интенсивность нагрузки?
— Это зависит от возраста человека, его болезней, а также насколько он был тренирован раньше. Для вроде бы здорового человека, который никогда не бегал стометровку или занимался этим еще в школе, стремительный бег на короткую дистанцию может стать непосильной нагрузкой. А для того, кто выходит на пробежку каждый день, эта дистанция кажется чепуховой.
— Некоторые врачи рекомендуют заниматься до появления пота. Это правильно?
— Не советую ориентироваться на потоотделение, ведь оно у всех разное и нередко напрямую не зависит от физических занятий. Спортивные врачи и спортсмены считают интенсивной нагрузку, при которой частота пульса возрастает в полтора-два раза (полтора для людей старшего возраста, два — для более молодых и тренированных). Если у человека с диабетом обычный пульс достигает 65 ударов в минуту, то при нагрузке — быстрой ходьбе или плавании — оптимально должен быть около 100 и не превышать 130 ударов. Важно прислушиваться к собственному самочувствию и не нагружать себя чрезмерно. Для человека с больными суставами, ограничивающими подвижность, обычная гимнастика уже является нагрузкой. Пожилой человек, который любит вязать, тоже затрачивает на вязание физические усилия. А вообще, любое посильное занятие, которое приносит удовольствие — плавание, быстрая ходьба — будут полезны. Хорошо делать упражнения на растяжку — заниматься специальной гимнастикой (пилатесом), а также йогой.
* Если у человека с диабетом обычный пульс достигает 65 ударов в минуту, то при нагрузке он не должен превышать 130 ударов
— Удастся ли с помощью интенсивной физической нагрузки снизить уровень сахара?
— Да. При аэробной нагрузке (длительной, но не интенсивной) мышцы очень активно воспринимают глюкозу, соответственно, ее уровень в крови снижается. Это еще и замечательный способ сбросить эмоциональное напряжение. Мы часто объясняем пациентам: если хотите справиться со стрессом, меняйте тип физической нагрузки, подключайте новые упражнения. Например, если занимались пилатесом — добавьте немного йоги. Медленно выполняя упражнения, рисуйте в воображении приятную картину, думайте о хорошем. Позитивный настрой и хорошее настроение положительно действуют на организм, а значит, улучшают углеводный обмен, влияя и на уровень сахара.
— Можно ли человеку с сахарным диабетом заниматься спортом?
— В мире много примеров, когда люди с диабетом достигали спортивных вершин. Достаточно вспомнить знаменитого бразильского футболиста Пеле, легендарного канадского хоккеиста Бобби Кларка, который играл в Национальной хоккейной лиге почти до 40 лет. Сейчас прославился молодой велогонщик с диабетом Фил Сазерленд, собравший команду спортсменов с таким же диагнозом. Известен и футболист испанской команды «Реал» Начо.
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Как правило, спортом активно занимаются молодые люди, которые страдают сахарным диабетом первого типа (при этом поджелудочная железа не вырабатывает собственный гормон инсулин, и его приходится вводить извне). Если пациент находится на заместительной терапии, которая позволяет удерживать сахар в норме, и может сочетать лечение с интенсивным профессиональным спортом — то честь ему и хвала. Важно правильно рассчитывать дозы инсулина перед тренировкой и соревнованиями, чтобы избежать резкого снижения сахара в крови.
ТЕСТ: КАК ЗАПОДОЗРИТЬ ДИАБЕТ
- Пью много воды, но жажда не проходит.
- Стал чаще бегать в туалет «по-маленькому».
- Высохшие капли мочи оставляют на белье белые пятна, напоминающие следы от крахмала.
- Одолевают слабость и сонливость.
- Иногда ухудшается зрение и контуры предметов расплываются.
- Время от времени возникает ощущение ползания мурашек, онемения и покалывания в ладонях и ступнях.
- Не удается избавиться от прыщей.
- Беспокоят сухая кожа, зуд.
- Плохо заживают порезы и царапины.
- Почему-то ушло несколько килограммов веса.
- Из-за повышенного аппетита никак не могу наесться.
Если вы ответили положительно хотя бы на один вопрос, желательно обратиться к врачу. Это не значит, что у вас диабет, но в случае нескольких «да» вероятность болезни повышается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые установили, что излишняя физическая активность пожилых женщин укорачивает им жизнь. Также мы рассказывали о важных нюансах, которые надо знать, чтобы с тренировки вас не увезла «скорая».
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