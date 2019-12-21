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Происки друзей Путина? Украину лишили быстрой военной помощи США
Перед подписанием президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на следующий год чиновники Белого дома потребовали от демократов Палаты представителей Конгресса США убрать из проекта пункт о быстрой военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.
По данным инсайдеров, сотрудники Белого дома угрожали наложением вето президента, что могло бы привести к отставке правительства.
Первоначально в бюджете было указано, что помощь Украине должна быть представлена в течение 45 дней с начала следующего года.
Но Белый дом заявил, что Трамп подпишет оборонный бюджет до полуночи субботы только в том случае, если из него будут изъяты ряд пунктов. Пункт о военной помощи Украине был одним из тех, в отношении которого Белый дом «провел жесткую линию» во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств.
В конечном счете демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси согласились на предложение, чтобы избежать вето и отставки правительства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 738 миллиардов долларов на 2020 финансовый год. В частности, на военную помощь Украине будут направлены 300 миллионов долларов. Треть этой суммы пойдет на поставки летального вооружения. Помимо этого, в Вашингтоне намерены выделить деньги на средства береговой охраны, противокорабельные ракеты и системы управления войсками.
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