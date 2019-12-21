23.10 / 23.35 25.63 / 26.00
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Происки друзей Путина? Украину лишили быстрой военной помощи США

5:56 21 декабря 2019 5
Белый дом
Инф. «ФАКТОВ»

Перед подписанием президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на следующий год чиновники Белого дома потребовали от демократов Палаты представителей Конгресса США убрать из проекта пункт о быстрой военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным инсайдеров, сотрудники Белого дома угрожали наложением вето президента, что могло бы привести к отставке правительства.

Первоначально в бюджете было указано, что помощь Украине должна быть представлена в течение 45 дней с начала следующего года.

Но Белый дом заявил, что Трамп подпишет оборонный бюджет до полуночи субботы только в том случае, если из него будут изъяты ряд пунктов. Пункт о военной помощи Украине был одним из тех, в отношении которого Белый дом «провел жесткую линию» во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств.

В конечном счете демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси согласились на предложение, чтобы избежать вето и отставки правительства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 738 миллиардов долларов на 2020 финансовый год. В частности, на военную помощь Украине будут направлены 300 миллионов долларов. Треть этой суммы пойдет на поставки летального вооружения. Помимо этого, в Вашингтоне намерены выделить деньги на средства береговой охраны, противокорабельные ракеты и системы управления войсками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

Венера в Водолее

Венера в Водолее: как это скажется на гороскопах всех знаков зодиака

Разрушения на Донбассе

Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер