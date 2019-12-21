Происки друзей Путина? Украину лишили быстрой военной помощи США

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Перед подписанием президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на следующий год чиновники Белого дома потребовали от демократов Палаты представителей Конгресса США убрать из проекта пункт о быстрой военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным инсайдеров, сотрудники Белого дома угрожали наложением вето президента, что могло бы привести к отставке правительства.

Первоначально в бюджете было указано, что помощь Украине должна быть представлена в течение 45 дней с начала следующего года.

Но Белый дом заявил, что Трамп подпишет оборонный бюджет до полуночи субботы только в том случае, если из него будут изъяты ряд пунктов. Пункт о военной помощи Украине был одним из тех, в отношении которого Белый дом «провел жесткую линию» во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств.

В конечном счете демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси согласились на предложение, чтобы избежать вето и отставки правительства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 738 миллиардов долларов на 2020 финансовый год. В частности, на военную помощь Украине будут направлены 300 миллионов долларов. Треть этой суммы пойдет на поставки летального вооружения. Помимо этого, в Вашингтоне намерены выделить деньги на средства береговой охраны, противокорабельные ракеты и системы управления войсками.

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