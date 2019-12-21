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Он сделал это: Трамп подписал военный бюджет США с помощью Украине и санкциями против "Северного потока-2"
Президент США Дональд Трамп совершил шаг, которого не зря опасались подрядчики газопровода «Северный поток-2»: он подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России.
Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами, пишет Fox news.
Согласно документу, оборонный бюджет США составляет $ 738 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом ($ 716 млрд). На базовые нужды Пентагона выделяется $ 635 млрд, $ 71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в $ 31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды. Кроме того, в документе прописано создание космических сил как самостоятельного рода войск США.
На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $ 300 млн, что на $ 50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.
Предыдущий бюджет президент подписал 13 августа 2018 года. На долю Министерства обороны тогда приходилось $ 686,1 млрд, в том числе $ 69 млрд выделялось на продолжение военных операций в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене и Сомали.
План, в частности, предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также в рамках включенного в текст «Акта о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе «гражданской войны».
В очередной раз продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать воссоединение Крыма с РФ.
Для противодействия России выделяется также $ 734 млн в рамках Европейской инициативы сдерживания.
Также документ запрещает передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. В нем также содержится пассаж о том, что приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии», а это предусматривает введение президентом санкций.
Пентагон может «затратить до $ 30 млн на хранение шести турецких F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции» на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в военном бюджете США заложено еще одно ценное для нашей страны указание — запрет на признание российских претензий на аннексированный у Украины Крым.
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