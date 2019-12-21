Украина

"Как тебе такое, Илон Маск?": пользователей сети впечатлило состояние киевской маршрутки (видео)

В сети показали видео, снятое в одной из киевских маршруток во время движения. На видео видно, что транспортное средство находится в явно неисправном состоянии. Видео опубликовали в Facebook-сообществе «Киев оперативный».

«„Лучшему транспорту в Киеве быть“ Киев, 194 маршрутка», — говорится в описании видео.

Пользователи активно комментируют видео. Многие из них возмущаются и публикуют, среди прочего, фотографии смеющегося Илона Маска.

«Это ж кто-то выпускает, менты — контролируют, а кто-то нахивается! Срамота!!!» — написал один из пользователей.

«И смешно и плакать хочется. 21 век», — добавил второй.

«Жесть!» — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве у маршрутки № 587, которая остановилась, чтобы высадить пассажиров, отпала дверь. ЧП случилось на Виноградаре.

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