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"Как тебе такое, Илон Маск?": пользователей сети впечатлило состояние киевской маршрутки (видео)
В сети показали видео, снятое в одной из киевских маршруток во время движения. На видео видно, что транспортное средство находится в явно неисправном состоянии. Видео опубликовали в Facebook-сообществе «Киев оперативный».
«„Лучшему транспорту в Киеве быть“ Киев, 194 маршрутка», — говорится в описании видео.
Пользователи активно комментируют видео. Многие из них возмущаются и публикуют, среди прочего, фотографии смеющегося Илона Маска.
«Это ж кто-то выпускает, менты — контролируют, а кто-то нахивается! Срамота!!!» — написал один из пользователей.
«И смешно и плакать хочется. 21 век», — добавил второй.
«Жесть!» — написал третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве у маршрутки № 587, которая остановилась, чтобы высадить пассажиров, отпала дверь. ЧП случилось на Виноградаре.
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