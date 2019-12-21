Происшествия

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни 16 человек. Среди погибших — студенты и преподаватели, которые не успели выйти из охваченного огнем здания. «ФАКТЫ» сообщали, что поисковая операция продолжалась больше недели. Некоторых погибших удалось опознать только по результатам ДНК-экспертиз. Сейчас по факту пожара идет следствие. Выясняется, что именно стало причиной возгорания, почему в колледже не работала пожарная сигнализация. Подозрение в служебной халатности предъявили директору колледжа. На суде директор говорила, что пыталась добиться замены механической сигнализации на современную автоматическую, но власти, дескать, не выделили на это деньги.

Двух погибших на этом пожаре хотят наградить посмертно — уже звучали заявления властей о том, чтобы присвоить звание Героя Украины пожарному Сергею Шахотину и преподавателю Анне Бортюк. «ФАКТЫ» сообщали, что сотрудник ГосЧС Сергей Шахотин помогал людям выбраться из охваченного пламенем здания. На Сергея, который стоял на лестнице, упала выпрыгнувшая из окна студентка Ксения Бабенко. Девушка погибла, пожарного госпитализировали с тяжелыми травмами. Через несколько дней он умер в больнице. А 43-летняя преподаватель математики Анна Бортюк сама выводила студентов из горящего здания. Несколько раз возвращалась в колледж, выводила кого-то еще и шла обратно — за другими студентами. В результате сама погибла. В ее поисках принимал участие ее муж — пожарный, который тут же приехал на место ЧП. Сразу после трагедии родные Анны Бортюк были не в состоянии говорить с журналистами. А сейчас дочь Анны Александра рассказала «ФАКТАМ» о маме, о том страшном дне и о своем отношении к расследованию обстоятельств ЧП.

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Александра рассказала, что в то время, когда родственники оказавшихся в горящем здании людей следили за спасательной операцией на месте ЧП, она ездила по городским больницам — разыскивала маму.



- Маму перепутали с другим преподавателем. Нам сначала сказали, что ее спустили с четвертого этажа по лестнице и увезли в машине «скорой», — рассказала «ФАКТАМ» Александра Бортюк. — Поэтому до последнего оставалась надежда, что она выжила. Я сутки ездила по больницам, объездила все медучреждения в городе, но мамы нигде не было. Выставила в соцсети пост с описанием ее примет. Мне писало много людей, но никто не мог сказать ничего конкретного. Папа тем временем был возле колледжа. Простоял там больше суток. Внутрь его не пускали, хоть он и сам пожарный. В тот день он был не на смене. Папа рвался внутрь колледжа, но я просила его этого не делать: все понимали, что на эмоциях человек может забыть о технике безопасности и наделать глупостей… Поэтому он оставался под горящим зданием вместе с родственниками других людей. Познакомился там с родными Лены Бежинарь — маминой лаборантки, очень хорошей девочки. Лена тоже погибла. Ее смогли опознать только по результатам ДНК-экспертизы…

Из всех погибших первой нашли маму, это было 5 декабря. Ее обнаружили на втором этаже. Нам сказали, что, вероятнее всего, она находилась на четвертом или пятом этажах, а на втором оказалась уже после обвала… Только когда мы убедились, что это она, стало понятно, что надежды больше нет. А ведь до этого папе кто-то даже называл номер больницы, куда якобы отвезли маму. В эту больницу действительно привезли одну из преподавательниц, но только это была не мама.

— В прессе писали, что ваша мама погибла, спасая других студентов…

- Да. Многие потом мне писали и рассказывали, как это было. Мама несколько раз выходила из здания вместе со студентами и снова туда возвращалась — за теми, кто остался. Она не терялась в экстремальных ситуациях, знала, что нужно делать. И она чувствовала свою ответственность за студентов. Поэтому думала о них, а не о себе. Это очень на нее похоже. Мама была безотказным человеком, всегда всем помогала. Друзья называли ее солнышком — потому что она буквально излучала добро. И о ней так отзываются не только близкие. То же самое говорят продавщицы в магазинах, водители такси и все, кто когда-либо с ней пересекался.

По словам Александры, 4 декабря мама неважно себя чувствовала, и родные советовали ей не идти на работу.

- Утром маме было нехорошо. Ночью она плохо спала, были проблемы с давлением, — говорит Александра. — Я спросила: «Может, останешься дома?» Но мама сказала: «Нет, я поеду». Собралась и уехала на работу. Сказала, что проведет хотя бы первые две пары, а потом, если не станет лучше, поедет домой. В тот день, кстати, многим было плохо. Мама погибшего студента Кирилла Трохимчука рассказывала, что ее сыну стало нехорошо по дороге в колледж и он хотел вернуться («ФАКТЫ» подробно об этом рассказывали. — Авт.) Людей как будто что-то останавливало. Но они все-таки пошли в колледж. Когда начался пожар, мама как раз должна была вести пару информатики в классе Кирилла. Но она не успела дойти до их кабинета.

Мы узнали о пожаре, наверное, еще до того, как информация появилась в новостях. Папе, который только вернулся со смены, позвонили коллеги и сообщили, что колледж горит. Папа сразу стал звонить маме, но она не брала трубку. Многие студенты оттуда звонили родным, а мама не ответила ни на один звонок. Потом уже нам рассказали, что в то время она как раз выводила студентов из горящего здания… Сейчас мне пишут многие ее ученики. Ее помнят даже студенты, которые учились больше десяти лет назад. Мама проработала в этом колледже 17 лет. Она даже не думала менять работу, очень любила то, чем занималась. Ей нравилось общаться со студентами. Мама говорила, что рядом с ними она всегда чувствует себя молодой. И студенты ее очень любили. На похоронах было не меньше трехсот человек. Я плохо помню тот страшный день. Но запомнила, как подходили ее коллеги, студенты… Все говорят, что от мамы другого поступка и не ожидали. Она не смогла бы выйти из горящего здания, зная, что там остались дети. Если вышла бы, то последней — когда все были бы спасены.

Здание одесского колледжа после пожара

- Вы следите за расследованием уголовного дела?

- Да. То, что среди подозреваемых пока только директор колледжа, мне кажется странным. Больше чем уверена, что нашли так называемого козла отпущения. Мама всегда отзывалась о директоре хорошо, они вместе работали много лет. А тем временем, как я читала, чиновники прячут и уничтожают документы («ФАКТЫ» сообщали, что сотрудники Главного управления ГосЧС в Одесской области пытались уничтожить соответствующую документацию во время обысков, которые проводила СБУ. Однако в ГосЧС это опровергли. — Авт.). Надеюсь, что будут привлечены к ответственности все, кто действительно виновен в произошедшем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после пожара студентов перевели в не менее пожароопасный корпус.

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