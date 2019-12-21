Происшествия

По 10 тысяч долларов за штуку: в "Борисполе" перехватили живую контрабанду (фото)

В аэропорту «Борисполь» таможенники и пограничники пресекли необычную контрабанду — сотрудник аэропорта пытался передать на борт самолета двух живых соколов. Об этом в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. Ранее через «Борисполь» пытались экспортировать почти 2 тысячи живых щеглов.

По его информации, самолет следовал в Объединенные Арабские Эмираты, где соколов используют для элитной охоты. Стоимость обученных птиц там составляет около 10 тысяч долларов.

«Птице-контрабандист физически сбежал, его ищут», — отметил Нефедов.

На опубликованных главным таможенником фото видно, что птицы варварски «упакованы» для дальнего перелета — их перемотали клейкой лентой и, вероятно, усыпили.

Напомним, обычно в «Борисполе» находят менее экзотичную контрабанду. Однако встречаются и курьезные случаи — так недавно там пресекли попытку нелегального ввоза в Украину 26 телефонов iPhone, спрятанных в… брюках контрабандиста. А перед этим через аэропорт пытались вывезти в Россию запчасти к боевым самолетам.

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