- 11:53 Оржель и Витренко рассказывают, о чем договорились с россиянами по газу: онлайн-трансляция
- 11:53 Под подозрением пицца и салат: на Львовщине полтора десятка посетителей ресторана "подцепили" сальмонеллез
- 11:53 Собака в погоне за кошкой взобралась на верхушку дерева – пришлось вызывать спасателей
- 11:44 Катя Бужинская в золотом мини-платье спела о дорогом человеке
- 11:43 По 10 тысяч долларов за штуку: в "Борисполе" перехватили живую контрабанду
- 11:33 Дом Зинедина Зидана снова ограбили
- 11:26 "Я говорила маме не ехать в тот день на работу": рассказ дочери погибшей преподавательницы одесского колледжа
- 11:07 "Как тебе такое, Илон Маск?": пользователей сети впечатлило состояние киевской маршрутки
- 11:04 Радаров TruCAM в Украине станет больше, хотя суды признали их незаконными
- 10:58 Под Львовом вылетевший из автомобиля двигатель травмировал пешехода
- 10:53 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция мужской и женской гонок преследования
- 10:43 Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: свадебные фото
По 10 тысяч долларов за штуку: в "Борисполе" перехватили живую контрабанду (фото)
В аэропорту «Борисполь» таможенники и пограничники пресекли необычную контрабанду — сотрудник аэропорта пытался передать на борт самолета двух живых соколов. Об этом в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. Ранее через «Борисполь» пытались экспортировать почти 2 тысячи живых щеглов.
По его информации, самолет следовал в Объединенные Арабские Эмираты, где соколов используют для элитной охоты. Стоимость обученных птиц там составляет около 10 тысяч долларов.
«Птице-контрабандист физически сбежал, его ищут», — отметил Нефедов.
На опубликованных главным таможенником фото видно, что птицы варварски «упакованы» для дальнего перелета — их перемотали клейкой лентой и, вероятно, усыпили.
Напомним, обычно в «Борисполе» находят менее экзотичную контрабанду. Однако встречаются и курьезные случаи — так недавно там пресекли попытку нелегального ввоза в Украину 26 телефонов iPhone, спрятанных в… брюках контрабандиста. А перед этим через аэропорт пытались вывезти в Россию запчасти к боевым самолетам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...