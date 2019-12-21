Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм рассказала о том, какой подарок приготовила своему мужу Дэвиду на Рождество. Дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls опубликовала видео, где она говорит об этом визажистке Лизе Элдридж, вместе с которой они наносят макияж.

Виктория призналась, что подобрать презент для ее мужа довольно трудно. «Что можно купить Дэвиду Бекхэму? У него все есть. Поэтому я купила ему пазл… Пазл с моей фотографией. Нет, шучу… С фотографией детей. Но это по-настоящему сложный пазл с тысячами и тысячами кусочков», — сказала миссис Бекхэм.

Мать четырех детей предполагает, что мужу хватит работы до следующего Рождества и что он получит от этого истинное удовольствие. «Он любит такие вещи, знаешь ли. Он любит Lego,. Поэтому думаю, что пазл — это следующий этап для него», — говорит 45-летняя Виктория.

Бывший футболист Дэвид Бекхэм любит собирать модели из конструктора Lego вместе с младшими детьми. Так, для своей дочери Харпер он собрал ранее замок Хогвартс из серии «Гарри Поттер», который состоял из шести тысяч деталей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дэвид Бекхэм «женился» на китайской модели.



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