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Дэвид и Виктория Бекхэм крестили дочь и младшего сына: в крестные пригласили знаменитостей (фото)

8:06 22 декабря 2019 390
Бекхэмы и крестные
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дэвид и Виктория Бекхэм под Рождество крестили свою единственную дочь и младшего сына. В крестные восьмилетней Харпер и 14-летнему Коузу пригласили друзей-знаменитостей — американскую актрису, звезду телесериала «Отчаянные домохозяйки» Еву Лонгорию, певца Марка Энтони (бывшего мужа Дженнифер Лопес), спортивного агента Бекхэма Дэйва Гарднера (состоящего в гражданском браке с кинозвездой Лив Тайлер), а также парикмахера Виктории Кена Пейвса.

Как сообщает Daily Mail, на церемонии в церкви, расположенной близ загородного особняка Бекхэмов в Котсуолде, присутствовали также старшие сыновья супругов — 20-летний Бруклин и 17-летний Ромео.

После религиозной церемонии в особняке была устроена пышная вечеринка.

В числе гостей были не присутствовавшие в церкви крестный Бруклина — певец Элтон Джон и Лив Тайлер.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Виктория Бекхэм рассекретила подарок, который приготовила мужу к Рождеству.

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