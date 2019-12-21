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Украина

Директора оборонного предприятия уличили в афере на 217 миллионов гривен

12:36 21 декабря 2019 260
Артиллерийские снаряды
Инф. «ФАКТОВ»

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении директору государственного предприятия «Украинский научно-технический центр комплексной защиты информации» (Украинский центр «Безпека»). Ему инкриминируют государственную измену и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Судя по материалам следствия, в 2018 году директор по предварительному сговору с группой лиц, среди которых — заместитель министра экономического развития и торговли и иностранный гражданин, заключил контракт с фиктивным предприятием-нерезидентом на поставку оборудования для изготовления боеприпасов для нужд украинской армии (полуавтоматической линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм).

В дальнейшем директор обеспечил заключение контракта между указанной иностранной компанией и госхолдингом «Артем» на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции. В мае на счета иностранной компании была перечислена предоплата в сумме 217,27 млн гривен, однако условия контракта контрагент так и не выполнил.

Убытки государственного бюджета, причиненные действиями участников схемы, оцениваются в 217,27 млн гривен.

Напомним, в октябре СБУ задержала другого участника схемы — бывшего заместителя министра экономики.

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