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В Луцке на полицейских напали с ножом, есть раненые
В Луцке полицейские получили ранения, когда стали свидетелями избиения прохожего, и заступились за него. На тот момент они находились не при исполнении должностных обязанностей, уточнили в секторе коммуникации ГУНП Волынской области в комментарии УНН.
Отмечается, что нападение было умышленным, и одному из раненых полицейских понадобилась госпитализация.
Злоумышленником оказался ранее не судимый 20-летний житель. В компании с ним находился также несовершеннолетний парень.
«Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 („Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия“) УК и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские установили также лица других злоумышленников. Среди них один несовершеннолетний житель Луцка. Орудие совершения преступления изъяли», — сообщили в пресс-службе полиции.
Кроме того, зачинщику конфликта вменяют ч. 4 ст. 296 и ст. 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Полтавщине задержали подозреваемого в нападении на супружескую пару — 40-летний мужчина и его 42-летняя жена из поселка Белики были доставлены в медучреждение с тяжелыми ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. Злоумышленнику инкриминировали покушение на убийство.
А перед этим в поселке Козелец Черниговской области мужчина ворвался в районное отделение РАГС и набросился с ножом на сотрудницу.
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