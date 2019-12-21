Киберполиция обезвредила хакеров, воровавших бонусы с карточек супермаркетов (фото)

Происшествия

Полиция выявила киберпреступников, которые занимались мошенничеством с программой лояльности одной из сетей супермаркетов. Об этом говорится в сообщении Киберполиции Украины.

Так, за полгода фигуранты провели более 2000 операций по снятию наличных — и нанесли ущерба на 2 млн грн. В состав группы входило пять человек в возрасте от 30 до 45 лет. Все они являются жителями Днепропетровской области.

Злоумышленники получили информацию об уязвимости программы лояльности для клиентов сети супермаркетов. Используя эти данные, они обналичивали зачисленные бонусные средства клиентов магазинов через кассы. Бонусные карты оформляли с помощью поддельных, утерянных и похищенных паспортов и документов. Все действия проводились в приложении для управления бонусной карточкой в личном кабинете пользователя.

При этом первичный балансовый счет на карточках восстанавливали через определенные программные манипуляции, фактически пополняя счета. Это давало им возможность проводить снятие средств повторно неограниченное количество раз.

В результате обысков, правоохранители изъяли дополнительные носители информации, банковские катки и карточки участников программы лояльности. По предварительным данным, ущерб превышает 2 млн грн.

Как писали «ФАКТЫ», недавно киберполиция в Черниговской области разоблачила бывшего украинского военнослужащего, который зарабатывал продажей баз данных пользователей соцсетей.

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