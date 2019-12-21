"Нафтогаз" откажется от новых судов с "Газпромом": подробности газового соглашения

Украина

Трехсторонний пакет газовых договоренностей между «Нафтогазом», «Газпромом» и представителями Евросоюза предусматривает отказ Украины от дальнейших судебных исков к российскому «Газпрому». Договоренности не распространяются на иски, решение по которым уже принято (почти на 3 млрд долларов), а касается, в первую очередь, иска на 12 млрд долларов, который еще не рассматривался судом.

Об этом сообщил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя протокол встречи украинской, российской и европейской стороны.

«Это компромиссное решение, которое удовлетворяет всех, — объяснил Оржель. — Это политический документ, предусматривающий определенные шаги от компаний… 12 миллиардов, о которых мы говорим, это потенциальный выигрыш в арбитраже. Это не то, что мы получили бы обязательно, как три миллиарда».

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подтвердил, что «Газпром» согласился до Нового года выплатить около трех миллиардов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Сумма включает пеню и насчитанные проценты.

«Также будет соглашение, которое предусматривает урегулирование всех новых претензий „Нафтогаза“ к „Газпрому“… В пакете предусматривается вариант с полным урегулированием исков со всех сторон. Это означает, что не останется открытых исковых требований после того, как пакетное решение будет внедрено», — добавил Витренко.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи представителей Украины, России и ЕС был подписан протокол, которым определяются условия будущего газового соглашения. Его планируется подписать до 29 декабря 2019 года, выполнять пять лет с возможностью пролонгации, а начать работать соглашение должно с 1 января 2020 года.

В соглашение планируется заложить, что «Газпром» возвращает Украине 2,9 млрд долларов, объем транспортировки газа через Украину составляет не менее 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, тариф на прокачку газа рассчитывается по европейской методологии.

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