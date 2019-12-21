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Украина

СБУ рассказала, как боевики вербуют заключенных в ОРДЛО (видео)

17:20 21 декабря 2019 44
Пленный
Инф. «ФАКТОВ»

В СБУ получили очередные доказательства вербовки террористами «ДНР» и «ЛНР» осужденных с оккупированных территорий. О вербовке со стороны незаконных формирований рассказал один из заключенных, которых передали украинским правоохранителям террористы «ЛНР». Об этом говорится в сообщении СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, получили очередные доказательства привлечения пророссийскими террористами заключенных, переданных в украинские пенитенциарные учреждения. По словам осужденных, условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украины территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничество с так называемыми „силовыми структурами квазиреспублик“», — говорится в сообщении.

Для получения согласия заключенных, террористы применяют запугивание, шантаж, избиения и угрозы семьям заключенных. Кроме того, осужденных содержат в ужасных условиях, где отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды.

«Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы», — сообщили в ведомстве.

Такие подробности сообщил один из этапированных заключенных.

«Мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганской области, должен был после завершения срока наказания собирать для террористов информацию о местах дислокации, составах и маршрутах передвижения украинских военных подразделений и военной техники. Осознавая возможные последствия выполнения приказа, сразу по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью. Он предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и полученное задание», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Как писали «ФАКТЫ», впервые о данной схеме вербовки стало известно в октябре, когда были зафиксированы первые факты подобной вербовки.

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