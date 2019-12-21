Шоу-бизнес

«Мужчина мечты»: в сеть попало видео песни Тины Кароль для Зеленского на корпоративе

Популярная украинская певица Тина Кароль исполнила одну из своих песен для президента Владимира Зеленского во время корпоратива народных депутатов от партии «Слуга народа».

Видео, на котором Тина Кароль поет для Зеленского песню «Ты — мужчина моей мечты», опубликовал «Обозреватель».

«Ты — мужчина нашей мечты», — повторила для президента певица и попросила всех в зале поблагодарить Зеленского. «Несмолкающие аплодисменты благодарности Владимиру», — подчеркнула Тина Кароль.

Напомним, что за билеты на корпоратив депутаты отдали по 2500 гривен.

Кстати, развлекала депутатов и Jerry Heil. Но что именно она пела, не сообщается. Журналистам удалось поймать певицу, когда она отправлялась на корпоратив. Артистка не захотела рассказывать, заплатят ей за выступление или нет.

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