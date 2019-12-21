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С фейерверком или без? В Киеве пересмотрели правила проведения митингов и развлекательных мероприятий
Киевсоветом утвержден новый порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий, который определяет сроки подачи заявок, запрещает фейерверки и салюты, а также исключает возможность проведения развлекательных массовых мероприятий на Аллее Героев Небесной сотни и улице Трехсвятительской возле Стены памяти погибших Героев.
Правилами в том числе предусмотрено, как действовать при организации негосударственных массовых мероприятий:
- подавать заявку на проведение мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера надо за 15 рабочих дней (не позднее) до запланированной даты;
- следует подать заявку заранее — за 45 рабочих дней, если в связи с организацией мероприятия требуется перекрыть движение или изменить маршруты общественного транспорта;
- в заявке на проведение мероприятия необходимо указать данные об организаторе, также форму, цель, место проведения (или маршрут) мероприятия, его дату и время (начало и окончание); обязательно указываются организационные вопросы обеспечения мероприятия;
- возле культовых сооружений организацию мероприятий дополнительно нужно согласовать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся;
- запрещается проводить фейерверки, салюты и другие развлекательные мероприятия и зрелища с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины.
Напомним, что в Киеве, как и в других городах, уже официально запрещались салюты и применение пиротехники. Такие решения принимаются с целью предотвращения несчастных случаев, а еще потому, что фейерверки являются травмирующим фактором для тех, кто пережил обстрелы. Власти столицы считают развлечения и использование пиротехники во время проведения военных действий на востоке страны противоречащими нормам морали.
В 2014—2017 годах согласно решению Совета нацбезопасности и обороны такие резолюции принимались на уровне местных советов в Киеве, Харькове, Львове, Запорожье, Виннице, Черкассах, Луцке, Тернополе, Сумах, Ивано-Франковске, в других городах (Ирпене, Борисполе, Мариуполе, Кременчуге), в том числе и в Донецкой области. Устанавливался временный срок действия запретов — до окончания АТО. После изменения статуса АТО на ООС решение о запрете салютов пересмотрели и продлили.
За выполнением решения о запрете фейерверков должна бы следить полиция. Но, как показывает практика, в новогоднюю ночь по-прежнему грохот от применения пиротехники долго не утихает, а реакции полицейских нет. Правоохранители вправе реагировать на нарушение правил запуска фейерверков или «режима тишины» (как административного правонарушения). Но в Единый реестр досудебных расследований такие факты не вносятся, так как городские советы установили правила, а изменения в Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях не внесены.
В то же время специалисты предупреждают, что в новогодние праздники не помешает осторожность в обращении с пиротехникой. Продавать ее без сертификата соответствия требованиям безопасности запрещено, и продавец должен также иметь свидетельство о допуске к работе с таким товаром.
А решение применять или воздержаться от «веселья» с пиротехникой принимают сами граждане.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, какой ущерб экологии наносит массовое использование пиротехники во время празднований.
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