Происшествия

Жителя Херсонщины посадили пожизненно за двойное убийство, в котором он так и не признался

За убийство бывшей жены и ее 8-летней дочери житель Херсонщины приговорен к высшей мере наказания.

Преступление было совершено в апреле 2013 года. Трупы 27-летней жительницы Белозерского района Херсонской области и ее 8-летней дочери были обнаружены закопанными невдалеке от оросительного канала за селом Правдино. Пару лет преступление оставалось нераскрытым. Под подозрение попал бывший сожитель убитой женщины. Мужчина ранее был судим за убийство по неосторожности и амнистирован в 2007 году.

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Херсонской области, на днях Новокаховский городской суд согласился с позицией прокуратуры и принял в отношении гражданина П., 1978 г. р., обвинительный приговор по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство и убийство с целью скрыть преступление). Следствие установило, что 22 апреля 2013 года, обвиняемый в селе Правдино задушил веревкой свою бывшую гражданскую жену. Затем, чтобы скрыть это преступление, убил ее малолетнюю дочь, 2005 г. р., также задушив последнюю веревкой и нанеся сначала пять ножевых ударов, а затем еще 12 ударов деревянной палкой по голове. Трупы он вывез на своих «Жигулях» за село и зарыл в землю.

Как следует из приговора суда, трагедии предшествовала ссора мужчины с бывшей сожительницей из-за ее кредита в 10 тысяч гривен, в котором он был поручителем и вынужден был этот кредит выплачивать.

Накануне убийства мужчина приезжал забрать свои вещи из дома супруги. Свидетели на суде подтвердили, что слышали, как злоумышленник угрожал супруге убийством и говорил, что «ее не найдут». Мужчина работал в местной агрофирме и к моменту задержания имел на иждивении троих малолетних детей от новой супруги.

Уголовное производство длилось около пяти лет. Подозреваемый в суде своей вины так и не признал. А по поводу дачи первоначальных признательных показаний заявил, что давал их под давлением полицейских, которые его избивали. По этому поводу СБУ даже открывало уголовное производство. Во время следствия и суда мужчина пользовался услугами бесплатного адвоката.

В итоге все возражения обвиняемого и его защиты суд счел несостоятельными и приговорил фигуранта дела к пожизненному заключению.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Полтаве к пожизненному заключению были приговорены двое преступников, подстерегших и убивших в лесопосдке бизнесменов-любовников с целью завладения автомобилем.

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