Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни

Украина

22 декабря аномально теплая погода начнет постепенно вытесняться из Украины. В западных областях, особенно в Закарпатье, ожидаются проливные дожди, а в горных районах — еще и с мокрым снегом. На высокогорье Карпат к тому же возможны порывы ветра до 25−28 м/с.

Во всех остальных областях утром туман, днем возможен дождь, но кратковременный. В южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15−20 м/с. Днем сохранится до 12° тепла, в южных областях до +15°.

С 23 декабря перемену погоды почувствуют и остальные области. Ожидаются затяжные дожди по всей Украине и постепенное снижение температуры. На востоке днем ожидается до +8°, в центре до +10°, в большинстве западных областей 4−5° тепла.

В Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях на 23 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега в горных районах, налипания мокрого снега, гололедицы на дорогах и возможного обрыва линий электропередач и падения старых деревьев. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Напомним, 22 декабря вместе с днем зимнего солнцестояния начинается астрономическая зима. Ожидается, что после этой даты погодные условия вернутся в привычные для декабря рамки и можно будет говорить о начале метеорологической зимы. Пока же декабрь поставил несколько температурных рекордов и стал самым теплым за 139 лет.

«ФАКТЫ» выяснили у народных синоптиков, какой погоды ожидать на праздники. Об этом в статье «Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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