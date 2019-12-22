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Происшествия

Под Киевом работник до полусмерти избил женщину и угнал ее авто: детали жуткой истории (видео)

8:59 22 декабря 2019 790
на месте чп
Инф. «ФАКТОВ»

Жуткое преступление пришлось расследовать полиции Киевской области. 45-летняя киевлянка приехала проведать свою дачу в Макаровском районе. Домой ни вечером, ни на следующий день женщина не вернулась. Пропал и автомобиль киевлянки. Полиция объявила операцию «Перехват».

Выяснилось, что автомобилем женщины соблазнился бывший наемный работник семьи, выполнявший на даче ремонтные работы. 45-летняя киевлянка не почувствовала подвоха, когда мужчина пришел к своим бывшим работодателям, попросил поесть и подвезти его в столицу. Угостившись рюмкой водки и сев в машину, мужчина набросился на женщину-водителя, избил ее до полусмерти и выбросил в лесу возле села Мотыжин Макаровского района, а сам уехал на автомобиле жертвы. Позднее женщину нашли в лесу охотники и сообщили о случившемся в полицию.

Для выявления угнанного автомобиля «Acura» была объявлена полицейская спецоперация. Вскоре патрульные заметили похожую машину на одной из дорог района. Поняв, что полицейские готовы применить оружие, водитель-беглец остановился и был задержан. По факту угона автомобиля ведется расследование по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Киеве расследовали случай, когда пьяный автмомойщик решил покататься на автомобиле клиента и разбил машину. А в Белой Церкви под Киевом угонщики осмелели настолько, что похитили служебную машину полиции.

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