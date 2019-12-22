Происшествия

В России вспыхнул крупный пожар на нефтехимическом заводе: фото и видео происшествия

В России в ночь на 22 декабря в Уфе на заводе «Нефтехим» вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские СМИ. Пожар охватил трехэтажное кирпичное здание на площади 1600 кв м. По предварительной информации, происходит горение легковоспламеняющейся жидкости. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Пожар происходит на территории промзоны, жилых домов вблизи нет. Огонь удалось локализовать на площади 2000 кв метров.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Москве произошел пожар на складе с газовым оборудованием. Тогда российские массмедиа сообщили о взрывах и быстром распространении огня на складах, что по улице Маршала Прошлякова. По одной из версий, на складе взорвались кислородные и пропановые баллоны. Из соседних зданий провели эвакуацию людей.

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