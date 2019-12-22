23.07 / 23.33 25.53 / 25.94
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В России вспыхнул крупный пожар на нефтехимическом заводе: фото и видео происшествия

9:42 22 декабря 2019 289
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В России в ночь на 22 декабря в Уфе на заводе «Нефтехим» вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские СМИ. Пожар охватил трехэтажное кирпичное здание на площади 1600 кв м. По предварительной информации, происходит горение легковоспламеняющейся жидкости. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Пожар происходит на территории промзоны, жилых домов вблизи нет. Огонь удалось локализовать на площади 2000 кв метров.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Москве произошел пожар на складе с газовым оборудованием. Тогда российские массмедиа сообщили о взрывах и быстром распространении огня на складах, что по улице Маршала Прошлякова. По одной из версий, на складе взорвались кислородные и пропановые баллоны. Из соседних зданий провели эвакуацию людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Памятник

В Киеве вандалы изуродовали известный памятник (фото)

Поток

Санкции работают: строительство «Северного потока-2» приостановлено

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер