- 13:28 Застали на горячем: в Кривом Роге мужчина совращал 5-летнюю внучку
- 13:09 У Хабиба родился третий ребенок
- 13:08 Доллар будет падать: озвучен прогноз курса валют на новую неделю
- 13:01 Близнецов ждет успех, а Дев — неприятности: гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака
- 12:50 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция масс-старта у мужчин и женщин
- 12:50 Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до беседы с Зеленским: скандальные детали
- 12:33 В Украине проходят первые местные выборы в ОТО: все подробности
- 11:40 Вылетели окна и дверь: во львовской новостройке прогремел взрыв
- 11:27 Зеленский пойдет по пути Лукашенко: известный дипломат предупредил о хитрых уловках Кремля
- 11:04 Цветы для палача: фанаты Сталина завалили букетами могилу кумира
- 11:01 Малыш Йода или домашний эльф Добби: бродячая кошка покорила сеть
- 10:37 Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей в 2019 году: кто в него вошел
Цветы для палача: фанаты Сталина завалили букетами могилу кумира (фото)
В Москве фанаты Сталина снова принесли горы цветов к могиле своего «героя». Тем самым россияне подтвердили выводы социологов, что рейтинг Сталина в РФ ошеломляюще высокий и даже превзошел показатели доверия к Путину.
Кроме российских коммунистов-пенсионеров, на акции были замечены очень молодые люди и даже дети. Чем их мог привлечь устроенный Сталиным Большой террор, осталось загадкой.
«Ватники грезят Сталиным и Большим террором, мечтают о расстрелах и лагерях, с уверенностью, что вывозить в Сибирь и расстреливать будут не их», — констатирует блогер Vіtаuskаs в Twitter.
«Кладбище цивилизации. Во всем мире люди несут цветы жертвам сталинских репрессий и только в России — их главному палачу. В этом ГУЛАГе уже ничего не изменить», — добавил блогер.
Напомним, в 2018 году почитатели Сталина возложили 13,5 тысяч алых гвоздик к его могиле у Кремлевской стены. Но в тот раз выяснилось, что цветы люди покупали не за свой счет, а лишь отнесли к постаменту централизованно привезенные букеты.
Фото Vitauskas_A/Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!