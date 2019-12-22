Цветы для палача: фанаты Сталина завалили букетами могилу кумира (фото)

Мир

В Москве фанаты Сталина снова принесли горы цветов к могиле своего «героя». Тем самым россияне подтвердили выводы социологов, что рейтинг Сталина в РФ ошеломляюще высокий и даже превзошел показатели доверия к Путину.

Кроме российских коммунистов-пенсионеров, на акции были замечены очень молодые люди и даже дети. Чем их мог привлечь устроенный Сталиным Большой террор, осталось загадкой.

«Ватники грезят Сталиным и Большим террором, мечтают о расстрелах и лагерях, с уверенностью, что вывозить в Сибирь и расстреливать будут не их», — констатирует блогер Vіtаuskаs в Twitter.

«Кладбище цивилизации. Во всем мире люди несут цветы жертвам сталинских репрессий и только в России — их главному палачу. В этом ГУЛАГе уже ничего не изменить», — добавил блогер.

Напомним, в 2018 году почитатели Сталина возложили 13,5 тысяч алых гвоздик к его могиле у Кремлевской стены. Но в тот раз выяснилось, что цветы люди покупали не за свой счет, а лишь отнесли к постаменту централизованно привезенные букеты.

Фото Vitauskas_A/Twitter

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