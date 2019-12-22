Зеленский пойдет по пути Лукашенко: известный дипломат предупредил о хитрых уловках Кремля

Политика

Политический стиль и способ действий президента Украины Владимира Зеленского уже напоминают правление Александра Лукашенко в Беларуси. Это сделано намеренно и будет иметь точно такие же последствия. Об этом заявил украинский политик и дипломат, украинский посол в Минске в 2010—2011 годах Роман Безсмертный в эфире программы «Студия Запад» с Антоном Борковским на телеканале «Еспресо».

«На самом деле, Зеленского, как личность и приводили к власти для того, чтобы манипулировать им и где-то вести его дорогой, такой, как ведут Лукашенко. Это же не случайно сначала провели социологический опрос, что украинцы на первое место ставят Лукашенко с точки зрения его функции как президента. И вот эта тактика — сначала сесть за стол переговоров с Зеленским, который не понимает сути вопросов, загнать его в угол, дальше дискредитировать его», — отметил он.

При этом, как пояснил Безсмертный, громкие политические убийства и скандалы вокруг них также будут усиливать зависимость Зеленского от Москвы, как это уже не раз было в случае с Лукашенко.

«Потом очевидно, что надо ожидать, что произойдет то, что произошло с главой ЦИК Беларуси Гончаром и с министром внутренних дел Захаренко (похищены и казнены. — Авт.). Я очень боюсь этих вещей, потому что вот это все очень напоминает нынешнюю ситуацию вокруг убийства Шеремета. Вот здесь надо искать вещи, которые Кремль будет разыгрывать через свои КГБшные схемы и через агентуру свою КГБшную, которая находится в Украине», — заявил дипломат.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине был проведен социологический опрос, согласно которому среди всех лидеров иностранных государств наиболее теплые чувства украинцы испытывают к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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