Вылетели окна и дверь: во львовской новостройке прогремел взрыв (фото)

Происшествия

Во Львове в субботу, 21 декабря, прогремел взрыв в новостройке на ул. Шевченко. Сильно пострадал мужчина, проводивший в квартире ремонтные работы.

Как уже установлено, 12-этажное здание сдали в эксплуатацию, но еще не успели заселить. В квартире на 12-м этаже мужчина попытался самостоятельно установить газовый котел, что и привело к трагедии. Ошибки при монтаже обернулись взрывом газа в квартире.

49-летнего мужчину увезли в больницу с глубокими ожогами второй и третьей степени: пострадали лицо, шея, руки и ноги. Пациенту оказали медицинскую помощь.

Квартира, где случился взрыв пострадала не так сильно, как могла бы. Возгорания не было, последствия от взрывной волны ограничились тремя выбитыми окнами и слетевшей с петель входной дверью.

После ЧП Львовская облгосадминистрация еще раз напомнила жителям, что газовые службы категорически запрещают самовольно проводить газификацию квартир, домов, а также выполнять перестановку, замену, отключение старых и подключения новых газовых приборов, ремонт газового оборудования и газопроводов.

Напомним, ранее во Львове многоэтажное здание пострадало из-за взорвавшегося газового баллона, а под Киевом в квартире взорвалась газовая плита, травмировав 82-летнего хозяина жилья.

Фото city-adm.lviv.ua

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