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Оккупанты устроили переполох на Крымском мосту и перекрыли Керченский пролив: что происходит
В оккупированном Крыму оккупанты устроили переполох на Керченском мосту. Там введены жесткие ограничения для прибывающего транспорта: все автомобили проходят досмотр, а находившиеся в машине люди тем временем должны пройти металлодетектор.
Аналогичные ограничения оккупанты ввели и в акватории в районе моста. Керченский пролив полностью закрыт для прохода судов. Официальная причина — проведение в районе неких «технологических работ».
Все эти беспрецедентные меры связывают с готовящимся приездом Владимира Путина. Российского президента ждут на мосту 23 декабря: Путин, как ожидается, проедет в локомотиве по мостовому переходу и заявит о грядущем открытии железнодорожного сообщения.
Напомним, ранее было объявлено, что массово пустить поезда по Крымскому мосту оккупанты собираются не ранее лета 2020 года. В прошлый летний сезон фотоснимки в районе моста подтверждали, что туристы не спешат ехать на полуостров на личном автотранспорте, а в холодное время года мост и вовсе оказался невостребованным.
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