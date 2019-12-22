Мир

В воскресенье, 22 декабря, умер британский актер Тони Бриттон. Ему шел 95 год. О смерти артиста в соцсетях сообщила его дочь, телеведущая Ферн Бриттон.

«Наш отец Тони Бриттон умер рано утром. Великий актер, режиссер, очаровательный человек», — написала она.

Тони Бриттон — отец ведущей Ферн Бриттон, сценариста Черри Бриттона и актера Джаспера Бритона.

Актер снялся в таких фильмах, как «Операция Амстердам», «Воскресенье, проклятое воскресенье», «День Шакала» и других картинах.

Напомним, 12 декабря, в Нью-Джерси в возрасте 86 лет скончался популярный американский актер Дэнни Айелло. А в конце ноября во время съемок спортивного шоу потерял сознание популярный актер и модель Годфри Гао. 35 летний артист умер в больнице спустя три часа, не приходя в сознание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter