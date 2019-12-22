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Мир

Идентифицирован ГРУшник, который тренировал воевавших на Донбассе членов российской ЧВК

21:19 22 декабря 2019 304
российская ЧВК
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины неоднократно обнародовала имена и фамилии российских наемников, которые «защищали» «русский мир» на Донбассе, воевали в Судане и Сирии.

О том, что в частную военную компанию (ЧВК) «Е.Н.О.Т. корп.», воевавшую на украинском Донбассе, входили представители Главного разведывательного управления (ГРУ)минобороны РФ (ГРУ), пишет российский «Коммерсант».

Изданию сообщает, что участники региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества"дали показания Следственному комитету России, в которых упоминали имя ГРУшника Дениса Карабана с позывным «Белка».

Карабан проводил с членами ЧВК тренировки по рукопашному бою, а также неоднократно помогал «енотам», когда они выезжали в «гуманитарные командировки» на Донбасс.

«Е.Н.О.Тов» также рассказали, что в организации были четко распределены роли и задачи, причем самые ответственные поручения выполняли действующие военнослужащие — спецназовцы ГРУ.

Отметим, в России членов этой организации обвиняют в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Большинство членов «Е.Н.О.Тов» сейчас содержатся под стражей.

Как сообщали «ФАКТЫ», в боевых действиях на Донбассе также принимала участие ЧВК «Вагнер», которую связывают с «поваром Путина» Пригожиным.

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