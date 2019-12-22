- 22:25 Вырезали звезду на голове: сеть шокировала выходка садистов в Харькове
- 22:06 Как Зеленский: актер из базы «Миротворца» рассказал о желании стать президентом Украины
- 21:59 Нужно защищать: известный телеведущий высказался об украинском языке
- 21:19 Идентифицирован ГРУшник, который тренировал воевавших на Донбассе членов российской ЧВК
- 21:04 Первые местные выборы в ОТГ: все подробности, фото и видео
- 20:39 Умер британский актер Тони Бриттон
- 20:23 Озвучивает пропаганду сталинских времен: Польша осудила Путина за слова о Второй мировой войне
- 20:11 Когда покупать недвижимость и назначать свидания: лунный календарь на 23-29 декабря
- 19:47 Плесень вместо крема: киевлянка показала фото отвратительной находки в пирожном
- 19:21 Боевики обстреливают дома мирных жителей на Донбассе: появилось видео
- 19:17 Умер известный модельер Эмануэль Унгаро
- 19:03 Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала сеть фото с сыном
Как Зеленский: актер из базы «Миротворца» рассказал о желании стать президентом Украины
Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко, который часто становится объектом светской хроники, заявил, что однажды мечтал стать президентом Украины.
В интервью газете «Вечерняя Москва» Куценко заявил, что идея обсуждалась «достаточно серьезно», но после болезни матери Куценко отказался от президентских амбиций.
«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании», — заявил он.
Кроме того, артист заявил о желании сыграть в кино роль украинского лидера, предположив, что это самая сложная роль в мире.
Гоша Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) родился в Запорожье. Среднее образование получил во Львове. В 1988 году поступил в Школу-студию МХАТ. В 2013 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.
В 2018 году Куценко попал в базу данных сайта «Миротворец». Артист незаконно ездил в аннексированный Крым. Кроме того, он участвовал в пропагандистских мероприятиях России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!