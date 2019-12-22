Шоу-бизнес

Как Зеленский: актер из базы «Миротворца» рассказал о желании стать президентом Украины

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко, который часто становится объектом светской хроники, заявил, что однажды мечтал стать президентом Украины.

В интервью газете «Вечерняя Москва» Куценко заявил, что идея обсуждалась «достаточно серьезно», но после болезни матери Куценко отказался от президентских амбиций.

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании», — заявил он.

Кроме того, артист заявил о желании сыграть в кино роль украинского лидера, предположив, что это самая сложная роль в мире.

Гоша Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) родился в Запорожье. Среднее образование получил во Львове. В 1988 году поступил в Школу-студию МХАТ. В 2013 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

В 2018 году Куценко попал в базу данных сайта «Миротворец». Артист незаконно ездил в аннексированный Крым. Кроме того, он участвовал в пропагандистских мероприятиях России.

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