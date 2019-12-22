23.08 / 23.30 25.54 / 25.91
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Вырезали звезду на голове: сеть шокировала выходка садистов в Харькове

22:25 22 декабря 2019 1100
кот
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове какие-то изверги поиздевались над котом — ему на голове лезвием вырезали пятиконечную звезду. А в Днепре живодеры отрезали котам лапы.

О жутком случае в Харькове сообщает местный Центр обращения с животными.

На странице «Харьков 1654» в Facebook опубликовано фото изуродованного животного, которое находится в состоянии шока.

Как стало известно, в социальный ветеринарный центр привезли кота, у которого на голове рана, явно сделанная руками человека. Зарубцевавшиеся края напоминают форму звезды.
По ровным краям раны ветеринары определили, что кожа кота была срезана чем-то острым. Другое животное не могло бы нанести такую травму.

В сети были шокированы такой новостью и считают, что тот, кто так жестоко поступил с безответным животным, заслуживает самого строгого наказания.

Как сообщали «ФАКТЫ», на Полтавщине живодер получил реальный срок за то, что издевался над котом с особой жестокостью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

холод

Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Пенсионер

В Украине стартует верификация всех социальных выплат: что нужно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер