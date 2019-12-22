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Вырезали звезду на голове: сеть шокировала выходка садистов в Харькове
В Харькове какие-то изверги поиздевались над котом — ему на голове лезвием вырезали пятиконечную звезду. А в Днепре живодеры отрезали котам лапы.
О жутком случае в Харькове сообщает местный Центр обращения с животными.
На странице «Харьков 1654» в Facebook опубликовано фото изуродованного животного, которое находится в состоянии шока.
Как стало известно, в социальный ветеринарный центр привезли кота, у которого на голове рана, явно сделанная руками человека. Зарубцевавшиеся края напоминают форму звезды.
По ровным краям раны ветеринары определили, что кожа кота была срезана чем-то острым. Другое животное не могло бы нанести такую травму.
В сети были шокированы такой новостью и считают, что тот, кто так жестоко поступил с безответным животным, заслуживает самого строгого наказания.
Как сообщали «ФАКТЫ», на Полтавщине живодер получил реальный срок за то, что издевался над котом с особой жестокостью.
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