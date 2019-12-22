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"Объединить в одну группу": Олег Сенцов сделал важное заявление по освобождению узников Кремля
Бывший узник Кремля и новоиспеченный почетный гражданин Парижа Олег Сенцов провел 22 декабря встречу с другими освобожденными политзаключенными РФ и их семьями.
По итогам встречи он выступил с предложением говорить обо всех политических заключенных в России, объединив их единую группу заключенных Кремля, а также не прекращать работу по их освобождению, пишет сайт Радио Свобода.
«Состоялась полезная встреча с бывшими политзаключенными, семьями тех, кто еще за решеткой, активистами и госслужащими. Благодарность Игорю Котелянцу за то, что собрал нас всех в Ветеран Хабе. Поддерживаю его предложение общественной стратегии „До последнего“ по отношению к нашим пленным, которые до сих пор находятся в руках врага», — написал Сенцов на своей странице в Facebook.
Сенцов отметил, что во время встречи он познакомился со многими новыми людьми и услышал их проблемы.
«Как никто не хочет вернуть Костенко захваченную квартиру его пропавшего отца, как сына Выговского не переводят в нужную ему школу, а кому-то не выплачивают денежную помощь от государства. Проблем много, но главная в том, что наши ребята до сих пор там», — написал Сенцов.
Также он вспомнил, как дочь Эдема Бекирова показала фото, где ее отец вместе с Олегом Сенцовым сошли с борта в аэропорту после освобождения и пожелал украинским пленным и их семьям терпения для того, чтобы «дождаться своего самолета домой!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». В Украину вернулись 24 моряка, захваченных ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, крымчане Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, задержанный и осужденный в оккупированном Крыму Евгений Панов, а также украинцы Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Артур Панов, Алексей Сизонович.
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