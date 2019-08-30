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Состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, — СМИ
В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.
Так, в аэропорту «Киев» (Жуляны) приземлился борт с освобожденными украинцами, пишет Лига.
Сообщается, что освобожденных политзаключенных встречал президент Владимир Зеленский.
Напомним, 19 августа В Кремле сообщили, что Макрон и Путин обсуждали украинско-российские отношения, в том числе обмен «удерживаемыми лицами». На следующий день сразу в трех московских изданиях появилась информация о подготовке обмена, который произойдет до конца августа.
В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщил о «неопознанном борте», который приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 1:05. Сообщалось, что сегодня ночью может произойти обмен заключенными между Россией и Украиной".
О том, что процедура обмена началась, написал вечером в четверг получивший гражданство Украины, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
Его слова подтвердил новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который сообщил в Facebook, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.
«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!», — написал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о том, что политзаключенных в России украинцев может помиловать президент РФ Владимир Путин, сообщил Коммерсант. По информации издания, несколько человек, в том числе Олег Сенцов, отказались писать прошение о помиловании — их могут отправить в Украину отбывать наказание, назначенное российским судом.
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