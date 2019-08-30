25.06 / 25.30 27.66 / 28.06
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, — СМИ

3:15 30 августа 2019 1832
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Так, в аэропорту «Киев» (Жуляны) приземлился борт с освобожденными украинцами, пишет Лига.

Сообщается, что освобожденных политзаключенных встречал президент Владимир Зеленский.

Напомним, 19 августа В Кремле сообщили, что Макрон и Путин обсуждали украинско-российские отношения, в том числе обмен «удерживаемыми лицами». На следующий день сразу в трех московских изданиях появилась информация о подготовке обмена, который произойдет до конца августа.

В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщил о «неопознанном борте», который приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 1:05. Сообщалось, что сегодня ночью может произойти обмен заключенными между Россией и Украиной".

О том, что процедура обмена началась, написал вечером в четверг получивший гражданство Украины, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Его слова подтвердил новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который сообщил в Facebook, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!», — написал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о том, что политзаключенных в России украинцев может помиловать президент РФ Владимир Путин, сообщил Коммерсант. По информации издания, несколько человек, в том числе Олег Сенцов, отказались писать прошение о помиловании — их могут отправить в Украину отбывать наказание, назначенное российским судом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер