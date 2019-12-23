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Лавров пообещал "помочь Зеленскому", "надавив" на террористов на Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уличенный недавно во лжи госсекретарем США Майком Помпео, считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменений в отношениях между Украиной и РФ и пообещал «оказать ему помощь», применив методы воздействия на марионеточные «правительства» «недореспублик».
Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«У меня нет сомнений, что он лично (Владимир Зелеснкий — ред.), как человек, политик и президент, этого хочет… Мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению „нормандского формата“ будут согласовываться», —сказал главный дипломат РФ.
Также Лавров попытался объяснить причину задержки обмена удерживаемыми лицами — это, по его мнению, происходит из-за того, что не все списки на обмен пленными взаимно подтверждены.
«Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона. Говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все „процессуально очищенные“. Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой»,— заявил Лавров.
Напомним, что по данным СБУ, на оккупированных территориях Донбасса в плену у боевиков находятся 250 заложников.
На саммите «нормандской четверки» в Париже Трехсторонней контактной группе в Минске было дано поручение проработать вопрос освобождения и обмена заложников до конца года.
В то же время, как писали ФАКТЫ", Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) 18 декабря в Минске не договорилась об обмене заложников до конца года. Причиной якобы стало нежелание нескольких десятков человек, которых украинская сторона готовилась передать так называемым «ДНР» и «ЛНР», возвращаться на оккупированный Донбасс. По данным российских СМИ, около сорока человек, удерживаемых Киевом, отказались участвовать в обмене и возвращаться в «ДНР» и «ЛНР». Среди отказников есть и такие, которые желают отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине. В то же время по данным второго источника, близкого к так называемым «республикам», для них важно, «чтобы была юридическая очистка». Представители оккупантов хотят, чтобы с удерживаемых были в Украине сняты все обвинения, а также «чтобы человека не понуждали отказаться от обмена». Киев не согласен прощать преступников.
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