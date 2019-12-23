Лавров пообещал "помочь Зеленскому", "надавив" на террористов на Донбассе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уличенный недавно во лжи госсекретарем США Майком Помпео, считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменений в отношениях между Украиной и РФ и пообещал «оказать ему помощь», применив методы воздействия на марионеточные «правительства» «недореспублик».

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«У меня нет сомнений, что он лично (Владимир Зелеснкий — ред.), как человек, политик и президент, этого хочет… Мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению „нормандского формата“ будут согласовываться», —сказал главный дипломат РФ.

Также Лавров попытался объяснить причину задержки обмена удерживаемыми лицами — это, по его мнению, происходит из-за того, что не все списки на обмен пленными взаимно подтверждены.

«Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона. Говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все „процессуально очищенные“. Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой»,— заявил Лавров.

Напомним, что по данным СБУ, на оккупированных территориях Донбасса в плену у боевиков находятся 250 заложников.

На саммите «нормандской четверки» в Париже Трехсторонней контактной группе в Минске было дано поручение проработать вопрос освобождения и обмена заложников до конца года.

В то же время, как писали ФАКТЫ", Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) 18 декабря в Минске не договорилась об обмене заложников до конца года. Причиной якобы стало нежелание нескольких десятков человек, которых украинская сторона готовилась передать так называемым «ДНР» и «ЛНР», возвращаться на оккупированный Донбасс. По данным российских СМИ, около сорока человек, удерживаемых Киевом, отказались участвовать в обмене и возвращаться в «ДНР» и «ЛНР». Среди отказников есть и такие, которые желают отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине. В то же время по данным второго источника, близкого к так называемым «республикам», для них важно, «чтобы была юридическая очистка». Представители оккупантов хотят, чтобы с удерживаемых были в Украине сняты все обвинения, а также «чтобы человека не понуждали отказаться от обмена». Киев не согласен прощать преступников.

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