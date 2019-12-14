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Не совсем дипломатично: Помпео уличил Лаврова во лжи

10:52 14 декабря 2019 448
Помпео и Лавров
Инф. «ФАКТОВ»

На недавней встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Вашингтоне, которая состоялась сразу после «нормандского саммита», президент Трамп призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной, а также дал понять всей российской делегации, что вмешательство РФ в американские выборы неприемлемо.

При этом Сергей Лавров в интервью СМИ отрицал разговор с Трампом по поводу вмешательства Кремля в выборы 2016 года. Государственный секретарь США Майк Помпео слова главы российского МИДа назвал ложью.

«Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече», — приводит The Hill слова Помпео.

По его словам, несмотря на то что он ранее никогда не передавал общественности суть разговора между президентом и кем-либо еще, но в данном случае признал, что Лавров сказал неправду.

«Президент Трамп ясно дал понять на встрече с министром иностранных дел Лавровым и остальной российской командой, которая была там, что лично президент Трамп и Америка считают, что их вмешательство в наши выборы неприемлемо. То же самое и я говорил Лаврову», — сказал Помпео.

Издание пишет, что Лавров проигнорировал слова журналистов о намерениях России относительно вмешательства в американские президентские выборы 2020 года.

Напомним, недавно французские СМИ получили доказательства причастности двух хакерских групп, связанных с ФСБ России, к взлому электронной почты избирательного штаба президента Эммануэля Макрона.

«ФАКТЫ» писали о том, что несмотря на попытки российских дипломатов убедить президента США в попытках Украины вмешаться в выборы президента в 2016 году, это им не удалось. Так, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у возглавляемого им ведомства нет оснований подозревать представителей Украины в этом. В то же время он предполагает, что на выборах президента США в 2020 году можно ожидать создания проблем со стороны России.

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