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Забыла о заказе: девушка случайно оголилась перед разносчиком пиццы и заставила его краснеть

Разносчики пиццы нередко становятся героями как похвальных, так и курьезных историй.

Об одном из таких необычных инцидентов, где фигурировал доставщик еды, рассказала пользовательница Reddit с ником General Ignoranse, пишет «Лента.ру».

В частности, девушка призналась, что на прошлой неделе она забыла о заказанной пицце и была одета только в халат без нижнего белья, когда курьер постучал в дверь.

Открывая ее, General Ignoranse попыталась впопыхах запереть кошек, чтобы они не выбежали из дома. В итоге, при получении заказа халат раскрылся, обнажив тело.

«Я запаниковала и отвернулась, быстро извинившись, но судя по тому, как покраснело его лицо, он все видел», — написала пользовательница.

Но самое смешное произошло дальше: одна из кошек попыталась выбежать из дома. General_Ignoranse постаралась остановить ее движением ноги, из-за чего почувствовала сильную боль в спине и упала на пол. Курьер помог ей встать и провел в комнату, где стояли бутылка вина и джина. Девушка объяснила, что накануне у нее был сложный день и таким образом она пыталась снять стресс. По ее мнению, мужчина наверняка заподозрил в ней безработного алкоголика.

Затем на улицу выбежала еще одна кошка General_Ignoranse, однако доставщику удалось поймать животное и принести домой. После этого курьер ушел. «Мне понадобилось 20 минут, чтобы подняться наверх по лестнице, и еще 20 минут, чтобы опуститься в ванную», — добавила пользовательница.

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