45-летняя Кейт Мосс полностью обнажилась перед камерой: фото красотки

Шоу-бизнес

Знаменитая британская модель Кейт Мосс, которая недавно топлес украсила обложку глянца, снова порадовала поклонников своими формами. 45-летняя супермодель полностью обнажилась для черно-белой фотосессии. Кейт позировала для знаменитого модного дуэта Мерта Аласа и Маркуса Пигготта (Mert Alas and Marcus Piggott).

Пикантным снимком супермодель поделилась на своей странице в Instagram. На фото Кейт, которая еще осенью возмущала поклонников своим внешним видом, позирует абсолютно голой, только в черных лодочках на шпильках. В руках модель держит недокуренную сигарету.

Турецкий фотограф заявил, что в каждой новой съемке супермодель становится только привлекательнее.

«Сегодня на съемочной площадке с моей замечательной Кейт. Она становится лучше и лучше», — отметил он под фото.

Стоит отметить, что Кейт Мосс действительно выглядит потрясающе. Возможно, на модель так повлияла любовь. Она встречается с 30-летним бойфрендом Николаем фон Бисмарком. Говорят, пара собирается пожениться. Кейт уже познакомилась с родителями жениха и произвела на них хорошее впечатление. Говорят, она уже 18 месяцев совсем не употребляет алкоголь и мечтает родить ребенка Николаю.

Напомним, о звездном романе заговорили четыре года назад. Паре не раз приписывали то свадьбу, то расставания. Однако влюбленные не комментировали слухи. Кейт и Николай появляются вместе на светских мероприятиях, оставляя свои отношения без комментариев.

Как пишут иностранные СМИ, свадьба состоится следующим летом.

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