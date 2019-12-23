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Долго не "зависнешь": в Британии создан унитаз для "борьбы с соцсетями" на работе (фото)
Прогуливать работу, а также находить любой повод для «перекура» любят не только в Украине, но и в Великобритании.
И один из наиболее популярных способов для этого — долгое пребывание в туалете, где никто не мешает «углубляться в размышления», или активно общаться в социальных сетях.
Убытки от слишком долгого нахождения в туалете сотрудников, подсчитали британцы, составляют около 4 миллиардов фунтов стерлингов в год.
Поэтому для борьбы с «социально активными» прогульщиками британские дизайнеры изобрели специальный унитаз, который, по их задумке, порадует всех недовольных работодателей, пишет Mirror.
Его особенность — в том, что верхняя кромка устремляется вниз под углом в 13 градусов, что не позволяет комфортно сидеть длительное время
«Наша уникальная патентная заявка, применимая в Великобритании и во всем мире, дает возможность повысить эффективность бизнеса и прибыль за счет сокращения использования социальных сетей», — заявили создатели, представив наклонный унитаз.
В то же время долго насладиться славой недоброжелателям не дали злопыхатели — они заявили, что выход из данной ситуации может быть найден сравнительно легко — достаточно будет прикупить специальное сиденье, чтобы вернуть унитазу былую форму.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о другом, более полезном изобретении: в США 14-летняя школьница Алайна Гасслер создала гаджет, который позволяет водителям автомобилей расширить внешний обзор, ограниченный стойками около лобового стекла.
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