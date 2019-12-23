Происшествия

Очередное ЧП на Большой Окружной в Киеве: такси отправило Subaru в отбойник

В ночь на понедельник на развороте Большой Окружной дороге в Киеве, где нередко случаются ДТП со смертельным исходом, недалеко от конечной скоростного трамвая произошло очередное дорожное ЧП.

Здесь не смогли поделить дорогу таксомотор Skoda Fabia и Subaru, передает наш корреспондент с места происшествия.

В результате аварии зачительно повреждены оба транспортных средства, отбойник, его крепления.

К тому же пострадали люди — госпитализирован водитель такси.

А каким-то чудом уцелевший водитель Subaru рассказал, что он, как и человек за рулем Fabia, двигался в сторону Одесской площади.

При этом Skoda была справа и чуть впереди. Затем ее водитель — видимо, в последний момент заметив разворот — решил поехать в обратном направлении.

«И вот так все закончилось», — резюмировал участник ДТП.

В «Шкоде», по мнению водителя Subaru, были пассажиры, и они, вероятно, не пострадали, покинув в шоковом состоянии место ДТП.

В то же время водитель Skoda, считает он, вел себя неадекватно.

Причина такого поведения непонятна.

Сейчас водитель Skoda госпитализирован, и уже врачи определят, в каком состоянии этот человек перевозил пассажиров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном трагическом ЧП, которое произошло на выходных: вечером 21 декабря на въезде в Киев со стороны Житомира автомобиль «Шевроле» смертельно травмировал двух велосипедистов — 45-летних мужчину и женщину (супружеская пара). Предварительно удалось выяснить, что пострадавшие двигались в сторону Святошина, проследовали поворот на спорткомплекс «Чайка» и пострадали возле одного из пешеходных мостов. Люди были экипированы соответствующим образом, и не заметить их было сложно. Судя по всему, велосипедисты ехали в правом ряду ближе к отбойнику. Почему их не заметил водитель, с какой скоростью он двигался, еще предстоит выяснить следствию.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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