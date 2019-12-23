23.08 / 23.30 25.54 / 25.91
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Очередное ЧП на Большой Окружной в Киеве: такси отправило Subaru в отбойник

3:49 23 декабря 2019 64
ДТП на Большой Окружной
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на понедельник на развороте Большой Окружной дороге в Киеве, где нередко случаются ДТП со смертельным исходом, недалеко от конечной скоростного трамвая произошло очередное дорожное ЧП.

Здесь не смогли поделить дорогу таксомотор Skoda Fabia и Subaru, передает наш корреспондент с места происшествия.

В результате аварии зачительно повреждены оба транспортных средства, отбойник, его крепления.

К тому же пострадали люди — госпитализирован водитель такси.

А каким-то чудом уцелевший водитель Subaru рассказал, что он, как и человек за рулем Fabia, двигался в сторону Одесской площади.

При этом Skoda была справа и чуть впереди. Затем ее водитель — видимо, в последний момент заметив разворот — решил поехать в обратном направлении.

«И вот так все закончилось», — резюмировал участник ДТП.

В «Шкоде», по мнению водителя Subaru, были пассажиры, и они, вероятно, не пострадали, покинув в шоковом состоянии место ДТП.

В то же время водитель Skoda, считает он, вел себя неадекватно.

Причина такого поведения непонятна.

Сейчас водитель Skoda госпитализирован, и уже врачи определят, в каком состоянии этот человек перевозил пассажиров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном трагическом ЧП, которое произошло на выходных: вечером 21 декабря на въезде в Киев со стороны Житомира автомобиль «Шевроле» смертельно травмировал двух велосипедистов — 45-летних мужчину и женщину (супружеская пара). Предварительно удалось выяснить, что пострадавшие двигались в сторону Святошина, проследовали поворот на спорткомплекс «Чайка» и пострадали возле одного из пешеходных мостов. Люди были экипированы соответствующим образом, и не заметить их было сложно. Судя по всему, велосипедисты ехали в правом ряду ближе к отбойнику. Почему их не заметил водитель, с какой скоростью он двигался, еще предстоит выяснить следствию.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

холод

Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

Анна Бортюк

"Я говорила маме не ехать в тот день на работу": рассказ дочери погибшей преподавательницы одесского колледжа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер