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Шоу-бизнес

Алина Гросу сверкнула голой грудью на сцене (фото)

9:24 23 декабря 2019 626
Алина Гросу
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Алина Гросу, демонстрирующая свою пышную грудь, но не оголявшая ее ранее, случайно сделала это во время выступления. Прямо на сцене с артисткой произошел конфуз. Алина, ничего не подозревая, пела и извивалась с балетом, во время концерта «Музыкальная платформа» («Украина»), а платье предательски сползло и оголило пышную грудь. Гросу заметила это только после выступления.

Но артистка не стала горевать по этому поводу, а подошла к ситуации с юмором, и сама опубликовала фото в Instagram.

«Так выкладывалась, что все выложилось», — написала Алина Гросу.

Поклонники поддержали Гросу в комментариях.

«Все хорошо, со всеми бывает», «Алина, ты огонь», «Пусть все молча завидуют», «Вы супер», — пишут под фото.

Ранее певица Настя Каменских показала пикантное фото, на котором позирует абсолютно голой. А в России из-за высказывания Ксении Собчак о любительницах оголяться разгорелся скандал.

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