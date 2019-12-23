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Алина Гросу сверкнула голой грудью на сцене (фото)
Популярная певица Алина Гросу, демонстрирующая свою пышную грудь, но не оголявшая ее ранее, случайно сделала это во время выступления. Прямо на сцене с артисткой произошел конфуз. Алина, ничего не подозревая, пела и извивалась с балетом, во время концерта «Музыкальная платформа» («Украина»), а платье предательски сползло и оголило пышную грудь. Гросу заметила это только после выступления.
Но артистка не стала горевать по этому поводу, а подошла к ситуации с юмором, и сама опубликовала фото в Instagram.
«Так выкладывалась, что все выложилось», — написала Алина Гросу.
Поклонники поддержали Гросу в комментариях.
«Все хорошо, со всеми бывает», «Алина, ты огонь», «Пусть все молча завидуют», «Вы супер», — пишут под фото.
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