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Алина Гросу показала пышную грудь и рассказала о пластических операциях (фото)

15:41 13 ноября 2019 529
Алина Гросу
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно вышла замуж и живет в России, рассказала откровенно о своем браке, творчестве и секретах красоты.

Сокровенным Алина поделилась с изданием «Телегид», а также украсила обложку журнала, продемонстрировав свою пышную грудь.

О том, что певица «сделала грудь», слухи ходят давно, но она это отрицает.

«Никогда не делала пластику, поскольку очень боюсь боли, всех этих уколов, любого хирургического вмешательства. У меня низкий болевой порог, и я считаю, что пластика мне не нужна. Я родилась вполне симпатичной девочкой», — подчеркнула Гросу.

Гросу

Она также отметила, что пластику бы не сделала, ведь родным это не понравится.

«В моей семье это недопустимо. Если б вы знали, как мои родители к этому относятся! Я — за естественную красоту и никогда бы не легла под нож хирурга. Я привыкла к слухам подобного рода и уже ничему не удивляюсь. Главное, чтобы мои родственники в это не верили, не хочу их расстраивать», — добавила певица.

Гросу
Ранее мы писали об украинке с 11-м размером груди.

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