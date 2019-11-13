- 16:58 О своей «драке с Богданом» узнал от жены, — Баканов
- 16:52 «Крот» подействовал: Алибасов подрался с молодой журналисткой
- 16:44 Дело Марченко: ГБР показало результаты испытаний бракованных бронежилетов
- 16:40 Михалков набросился на Собчак из-за катафалка
- 16:31 Украина открывает рынок земли: кто и как голосовал за это в Раде
- 16:20 У Зеленского подсчитали крымчан, принудительно призванных в российскую армию
- 16:09 Рада разрешила продажу земли: подробности законопроекта
- 16:02 Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбил пожилую женщину и уехал с места ЧП
- 15:57 Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака
- 15:51 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 15:41 Алина Гросу показала пышную грудь и рассказала о пластических операциях
- 15:31 Рада рассматривает законы о рынке земли: онлайн-трансляция заседания 13 ноября
Алина Гросу показала пышную грудь и рассказала о пластических операциях (фото)
Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно вышла замуж и живет в России, рассказала откровенно о своем браке, творчестве и секретах красоты.
Сокровенным Алина поделилась с изданием «Телегид», а также украсила обложку журнала, продемонстрировав свою пышную грудь.
О том, что певица «сделала грудь», слухи ходят давно, но она это отрицает.
«Никогда не делала пластику, поскольку очень боюсь боли, всех этих уколов, любого хирургического вмешательства. У меня низкий болевой порог, и я считаю, что пластика мне не нужна. Я родилась вполне симпатичной девочкой», — подчеркнула Гросу.
Она также отметила, что пластику бы не сделала, ведь родным это не понравится.
«В моей семье это недопустимо. Если б вы знали, как мои родители к этому относятся! Я — за естественную красоту и никогда бы не легла под нож хирурга. Я привыкла к слухам подобного рода и уже ничему не удивляюсь. Главное, чтобы мои родственники в это не верили, не хочу их расстраивать», — добавила певица.
Ранее мы писали об украинке с 11-м размером груди.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Нескромный львенок и семейная ссора птиц: названы победители конкурса самых смешных фотографий дикой природы
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.