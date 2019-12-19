23.20 / 23.41 25.74 / 26.10
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Придется запастись патронами»: бывшая жена Бондарчука резко ответила Собчак

16:06 19 декабря 2019 33
Ксения Собчак
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

На известную телеведущую Ксению Собчак набросились в сети из-за ее поста о любительницах выставлять напоказ обнаженное тело. Многие знаменитости приняли высказывание Ксении на свой счет о обрушились на нее с гневными комментариями. Так, на слова ведущей отреагировала любительница пикантных фото Глюкоза, муж бывшей подруги Собчак Оксаны Лавретьевой, показавшей свой «крепкий тыл».

На слова Собчак резко отреагировала еще одна ее близкая знакомая, бывшая жена Федора Бондарчука Светлана. Накануне она отметила 51 день рождения и опубликовала несколько откровенных фото, на одном из них позирует без нижнего белья.

«Ксюша, не превращайся в советскую бабушку, у подъезда, на скамейке, с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен. А то мне придётся запастись патронами», — написала Светлана в комментарии Собчак. А на своей странице, задела ее очередным постом.

«Вспомнила, что я уже за +++ и приоделась, но без разрезов все же не смогла. Надеюсь, вас это не смущает?», — иронизирует Светлана.

Похоже. Собчак серьезно задели критические нападки и она опубликовала большой пост, в котором еще раз утверждает, что голые пятые точки дамы, особенно за 40, показывают не от большого ума.

«У микроблоггера, регулярно выставляющего свою задницу за неимением другого развлекательного контента, тяжелая жизнь. Ему везде мерещится, что весь мир шепчет именно ему и только о нем. Оставим его в этом чудесном мире и перейдем к другим новостям. Сегодня вечером буду участвовать в чтениях великого писателя второй половины 19 века-Оскара Уйальда. Кое в чем он был со мною солидарен», — написала Ксения.

Также она привела цитату знаменитого писателя из произведения «Идеальный муж»: «Вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния».

Напомним, ранее Ксения Собчак довела до слез Регину Тодоренко вопросами об Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер