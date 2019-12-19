«Придется запастись патронами»: бывшая жена Бондарчука резко ответила Собчак

Шоу-бизнес

На известную телеведущую Ксению Собчак набросились в сети из-за ее поста о любительницах выставлять напоказ обнаженное тело. Многие знаменитости приняли высказывание Ксении на свой счет о обрушились на нее с гневными комментариями. Так, на слова ведущей отреагировала любительница пикантных фото Глюкоза, муж бывшей подруги Собчак Оксаны Лавретьевой, показавшей свой «крепкий тыл».

На слова Собчак резко отреагировала еще одна ее близкая знакомая, бывшая жена Федора Бондарчука Светлана. Накануне она отметила 51 день рождения и опубликовала несколько откровенных фото, на одном из них позирует без нижнего белья.

«Ксюша, не превращайся в советскую бабушку, у подъезда, на скамейке, с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен. А то мне придётся запастись патронами», — написала Светлана в комментарии Собчак. А на своей странице, задела ее очередным постом.

«Вспомнила, что я уже за +++ и приоделась, но без разрезов все же не смогла. Надеюсь, вас это не смущает?», — иронизирует Светлана.

Похоже. Собчак серьезно задели критические нападки и она опубликовала большой пост, в котором еще раз утверждает, что голые пятые точки дамы, особенно за 40, показывают не от большого ума.

«У микроблоггера, регулярно выставляющего свою задницу за неимением другого развлекательного контента, тяжелая жизнь. Ему везде мерещится, что весь мир шепчет именно ему и только о нем. Оставим его в этом чудесном мире и перейдем к другим новостям. Сегодня вечером буду участвовать в чтениях великого писателя второй половины 19 века-Оскара Уйальда. Кое в чем он был со мною солидарен», — написала Ксения.

Также она привела цитату знаменитого писателя из произведения «Идеальный муж»: «Вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния».

Напомним, ранее Ксения Собчак довела до слез Регину Тодоренко вопросами об Украине.

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