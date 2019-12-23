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Стиль жизни

В офисном стиле: Анджелина Джоли сделала последние покупки на Рождество вместе с дочками (фото)

10:49 23 декабря 2019 378
Анджелина Джоли
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Анджелина Джоли прошлась по магазинам в Лос-Анджелесе, делая последние покупки перед Рождеством. Как сообщает издание Daily Mail, компанию 44-летней актрисе составили ее старшие дочери — 14-летняя Захара и 13-летняя Шайло. Джоли выбрала строгий офисный стиль — белую блузку, черный жакет и черную юбку-карандаш, а также лодочки телесного цвета.

Уроженка Эфиопии Захара была в черном свитере с открытыми плечами и облегающих черных джинсах. Шайло — как всегда, предпочла спортивно-мальчишеский облик: серый худи и черные шорты.

У всех троих было отличное настроение.

На Рождество бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились поровну поделить время, которое дети проведут с ними.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт встретит Рождество с тремя родными детьми — трое приемных в гости к отцу не придут.

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