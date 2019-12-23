- 11:59 Украинцы считают Зеленского политиком года, а вот на втором месте — настоящий сюрприз
- 11:45 На Донбассе застрелился украинский военный
- 11:33 Циклон Ailton: синоптик рассказала о погоде в Украине в канун Рождества
- 11:30 Дана Борисова сдала тест на наркотики: результат удивил
- 11:30 Билеты на супербой Макгрегор — Серроне раскупили за один день
- 11:23 Подруга самого богатого в мире человека засветила голые ноги и огромное бриллиантовое кольцо
- 11:05 Крым выносим за скобки "Минска": Пристайко сделал важное заявление
- 11:04 Голкипер сборной Англии на людях залпом выпил стакан спиртного
- 10:56 "Трубу прорвало": в сеть слили очередную прослушку из кабинета главы ГБР о Ефремове
- 10:53 "Укрзалізниця" накопила миллиарды долгов перед кредиторами, — СМИ
- 10:51 Идеальный рецепт: Павел Зибров рассказал, как избежать похмелья на Новый год
- 10:49 В офисном стиле: Анджелина Джоли сделала последние покупки на Рождество вместе с дочками
В офисном стиле: Анджелина Джоли сделала последние покупки на Рождество вместе с дочками (фото)
Анджелина Джоли прошлась по магазинам в Лос-Анджелесе, делая последние покупки перед Рождеством. Как сообщает издание Daily Mail, компанию 44-летней актрисе составили ее старшие дочери — 14-летняя Захара и 13-летняя Шайло. Джоли выбрала строгий офисный стиль — белую блузку, черный жакет и черную юбку-карандаш, а также лодочки телесного цвета.
Уроженка Эфиопии Захара была в черном свитере с открытыми плечами и облегающих черных джинсах. Шайло — как всегда, предпочла спортивно-мальчишеский облик: серый худи и черные шорты.
У всех троих было отличное настроение.
На Рождество бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились поровну поделить время, которое дети проведут с ними.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт встретит Рождество с тремя родными детьми — трое приемных в гости к отцу не придут.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?